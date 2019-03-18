Адвокат заявил о праве Титиева на УДО в мае

Адвокат заявил о праве Титиева на УДО в мае

Осужденный за хранение наркотиков глава чеченского отделения «Мемориала» Оюб Титиев сможет обратиться с ходатайством о досрочном освобождении в мае, если приговор не отменит вышестоящая инстанция. Об этом сообщил его адвокат Петр Заикин, передает корреспондент РБК.

«Решение об обжаловании будет приниматься Титиевым и всеми адвокатами после тщательного изучения приговора», — сказал защитник.

Говоря об условно-досрочном освобождении, Заикин отметил, что по этому вопросу исходит из наиболее благоприятной позиции для подзащитного.

«Если ему была понижена категория преступления до средней тяжести, то подавать на УДО можно после отбытия трети срока. Это в нашем случае 16 месяцев, которые истекают в мае этого года», — сказал он.

Шалинский городской суд Чечни приговорил Титиева, которого обвинили в хранении наркотиков в крупном размере, к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении.