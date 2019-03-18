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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+44,79%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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Адвокат заявил о праве Титиева на УДО в мае

Осужденный за хранение наркотиков глава чеченского отделения «Мемориала» Оюб Титиев сможет обратиться с ходатайством о досрочном освобождении в мае, если приговор не отменит вышестоящая инстанция. Об этом сообщил его адвокат Петр Заикин, передает корреспондент РБК.

«Решение об обжаловании будет приниматься Титиевым и всеми адвокатами после тщательного изучения приговора», — сказал защитник.

Говоря об условно-досрочном освобождении, Заикин отметил, что по этому вопросу исходит из наиболее благоприятной позиции для подзащитного.

«Если ему была понижена категория преступления до средней тяжести, то подавать на УДО можно после отбытия трети срока. Это в нашем случае 16 месяцев, которые истекают в мае этого года», — сказал он.

Шалинский городской суд Чечни приговорил Титиева, которого обвинили в хранении наркотиков в крупном размере, к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении.

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Титиева задержали 9 января 2018 года в Курчалоевском районе республики. Полицейские остановили его автомобиль и нашли под сиденьем пакет с веществом «со специфическим запахом марихуаны весом примерно 180 г». Сам Титиев настаивал, что пакет ему подбросили. Один из правоохранителей отвлек его проверкой документов, а другой нашел сверток. В «Мемориале» отмечали, что задержание правозащитника проходило с нарушением закона.

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В июле 2018 года Верховный суд Чечни отказался перенести рассмотрение дела в другой регион. С просьбой передать дело УМВД по Северо-Кавказскому федеральному округу выступала и омбудсмен Татьяна Москалькова. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал это предложение «странным».

Теги: Чечня, «Мемориал», Приговор
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