СМИ узнали о переброске США в Европу 6 стратегических бомбардировщиков

Военные самолеты B-52H Stratofortress прибывают на британскую авиабазу Фэрфорд с четверга. На данный момент там находятся шесть таких бомбардировщиков. Все они являются частью развертывания новой целевой группы ВВС США в Англии

B-52 Stratofortress (Фото: Tim Chong / Reuters)

Американские Военно-воздушные силы (ВВС) направили на авиабазу Фэрфорд королевских ВВС Британии в Глостершире шесть своих стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress. Об этом без указания источников информации сообщает местное издание Gloucestershire Live. Прибытие туда на этой неделе от шести до восьми B-52H Stratofortress оно анонсировало еще 14 марта. На своем сайте издание публикует фотографии очевидцев, на которых американские бомбардировщики запечатлены на базе в Глостершире.

Военные самолеты ВВС США, по информации Gloucestershire Live, прилетели в Европу с базы Барксдейл в Луизиане. Теперь, отмечает издание, они стали частью развертывания новой целевой группы американских военно-воздушных сил в Англии.

Прибывать на авиабазу в Британии B-52H Stratofortress начали с четверга, 14 марта. Тогда в Глостершир прилетел один бомбардировщик, еще один прибыл на следующий день, в пятницу. В субботу в Англии оказались еще четыре таких самолета. Таким образом, общее число находящихся сейчас на базе королевских ВВС B-52H составляет шесть штук, резюмирует Gloucestershire Live.

B-52H Stratofortress, по его данным, «были оплотом вооруженных сил Соединенных Штатов в течение 40 лет и, ожидается, будут оставаться на вооружении до 2040 года».