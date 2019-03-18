Оман решил покинуть мониторинговый комитет ОПЕК+

Оман покидает министерский комитет по мониторингу соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+. Об этом сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль Фалих, передает Alkhaleej Online.

«В декабре Оман предложил выдвинуть еще одного члена, не входящего в ОПЕК, а именно Казахстан, и тот любезно согласился присоединиться, мы поприветствовали Казахстан и проводили Оман», — сказал аль-Фалих.

Аль Фалих добавил, что встреча комитета в апреле, возможно, не нужна и скорее всего будет отменена, решение о продлении сделки ОПЕК+ будет принято в июне.

В декабре 2018 года члены ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 1,2 млн барр. в сутки. Соглашение будет действовать до конца июня 2019 года с возможностью пересмотра в апреле. Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что Россия сократит свою нефтедобычу на 228 тыс. барр. в сутки.