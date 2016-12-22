Новак назвал российские объемы сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+

По словам министра, Россия сократит свою нефтедобычу примерно на 228 тыс. барр. в сутки. Источники Reuters ранее называли позицию Москвы по объемам сокращения добычи основным препятствием для заключения сделки

Александр Новак (Фото: Leonhard Foeger / Reuters)

Россия в рамках достигнутой сделки между странами ОПЕК и государствами, не входящими в картель, сократит свою нефтедобычу на 228 тыс. барр./сутки от уровня октября 2018 года. Об этом сообщил на пресс-конференции министр энергетики России Александр Новак.

«В соответствии с договоренностью, которая была достигнута, Российская Федерация сократит добычу на 2% от этого уровня, это примерно 228 тыс. барр.», — сказал Новак (цитата по «РИА Новости»).

Глава Минэнерго уточнил, что сокращение будет идти максимальными темпами по мере технологических возможностей. Новак предположил, что на достижение заявленных объемов уйдет несколько месяцев.

Ранее источники агентства Reuters сообщали, что ОПЕК добивается от России снижения на 250–300 тыс. барр./сутки, однако Москва соглашалась лишь на объемы примерно вдвое меньше — около 150 тыс. барр./сутки. Именно позицию России собеседники агентства, близкие к ОПЕК и одной из стран, не входящей в картель, называли основным препятствием для заключения сделки. В пятницу источник Reuters в Минэнерго сообщал, что России готова увеличить сокращение нефтедобычи до 200 тыс. барр./сутки.

После заключения сделки Новак заявил, что переговоры затянулись из-за более сложной ситуации на рынке, чем два года назад, когда было достигнуто аналогичное соглашение. «В этот раз нам потребовалось больше времени, для того чтобы более точно оценить прогнозы и ситуацию на рынке», — сказал Новак, уточнив, что за два года «стало больше неопределенностей».

Сделку по сокращению объемов добычи нефти ОПЕК+ (члены картеля и государства, не входящие в него) заключили в пятницу в Вене. Переговоры продолжались два дня. В минувший четверг заседали только представители ОПЕК, в пятницу к ним присоединились Россия и другие страны, не входящие в Организацию стран — экспортеров нефти. За день до переговоров в расширенном составе Новак встречался с президентом Владимиром Путиным. Как уточнил позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, обсуждались в том числе и «ве​нские дела».

Согласно достигнутой в Вене сделке, общая добыча ОПЕК+ будет сокращена на 1,2 млн барр./сутки. Не входящие в ОПЕК страны, включая Россию, снизят ее на 400 тыс. барр./сутки. Оставшиеся 800 тыс. барр. придется на картель.