Россельхознадзор подал в суд Коми на поставщика продуктов для Росгвардии

В августе 2018 года оппозиционер Алексей Навальный опубликовал расследование, в котором утверждалось, что национальная гвардия России закупает продукты по завышенным ценам. Отмечалось, что в декабре 2017 года «эксклюзивное право поставлять продукты для Росгвардии без каких-либо конкурсов и конкуренции» получил мясокомбинат «Дружба народов».

В Росгвардии назвали результаты расследования сфальсифицированными и провокационными. Директор ведомства Виктор Золотов выступил с видеообращением, вызвав Навального на поединок. Комбинат «Дружба народов» обратился в Арбитражный суд с иском к Навальному. Предприятие выиграло суд о защите деловой репутации в полном объеме, Навального обязали удалить расследование и опубликовать опровержение.

В декабре 2018 года стало известно, что Главная военная прокуратура, контрразведка и служба собственной безопасности Росгвардии проводят проверку и внутреннее расследование по фактам поставок для Росгвардии в 2017–2018 годах продуктов, не соответствующих требованиям ГОСТ. На фоне проверок в феврале правительство определило мясокомбинат «Дружба народов» единственным поставщиком продовольствия для Росгвардии на 2019–2020 годы.