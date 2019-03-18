Россельхознадзор подал в суд Коми на поставщика продуктов для Росгвардии

Управление Россельхознадзора по Республике Коми подало иск в арбитражный суд на ООО «Мясокомбинат «Дружба Народов» из-за контракта на поставку продуктов для Росгвардии. Это следует из документов в картотеке суда.
Ведомство требует привлечь предприятие к ответственности по ст. 14.45 КоАП (нарушение порядка реализации продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия).
В качестве третьего лица к участию в деле привлечен Северо-Западный центр материально-технического обеспечения федеральной службы войск нацгвардии. Отмечается, что с центром у мясокомбината был заключен госконтракт на поставку продовольственных товаров, по результатам исполнения которого были выявлены нарушения.
Предварительное судебное заседание назначено на 9 апреля.