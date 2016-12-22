Росгвардия начала внутреннее расследование из-за поставок продуктов

Служба собственной безопасности Росгвардии проводит внутреннее расследование по фактам поставок ведомству продуктов. Для Росгвардии не существует «неприкасаемых», подчеркнули в ведомстве

Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Главная военная прокуратура, контрразведка и служба собственной безопасности Росгвардии проводят проверку и внутреннее расследование по фактам поставок для Росгвардии в 2017–2018 годах продуктов, не соответствующих требованиям ГОСТ. Об этом говорится в ответе Росгвардии на статью РБК о проводимой по инициативе ФСБ проверке единого поставщика Росгвардии.

По завершению проверок данная информация будет доведена до общественности, заявили РБК в пресс-службе ведомства.

«Публикация РБК затронула очень серьезную проблему качества государственных закупок. В частности, мы обращаем внимание вас и ваших читателей, что упоминаемая в ряде публикаций дешевая продукция, которую поставляли в Росгвардию по контрактам до 2018 года, в принципе не могла соответствовать ГОСТам, так как поставлялась по заведомо более низким ценам, чем стоимость сырья, — сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на запрос РБК. — Мы подчеркиваем, что наше ведомство борется с коррупцией самым беспощадным образом и официальные цифры подтверждают этот факт».

В качестве примера представитель ведомства напомнил об уголовных делах в отношении заместителя командующего внутренними войсками Владимира Панова, заместителя директора Росгвардии Вячеслава Варчука, осужденных в 2017 году за коррупцию (внутренние войска в 2016 году вошли в Росгвардию). В 2018 году были отстранены от должностей начальники центров материально-технического обеспечения Московского, Уральского, Северокавказского округов, начальник ветеринарной службы, добавили в пресс-службе Росгвардии.

«Для Росгвардии не существует «неприкасаемых», и жесткая борьба с коррупцией будет вестись постоянно», — подчеркнули в ведомстве, добавив, что работа по очищению структур Росгвардии от коррупционеров затрагивает интересы многих.

​​11 декабря РБК со ссылкой на источники сообщал, что ФАС и Военная прокуратура по обращению ФСБ проверяют единого поставщика продуктов для Росгвардии — мясокомбинат «Дружба народов» — на наличие признаков нарушения законодательства о гособоронзаказе. Из текста обращения ФСБ в ФАС следует, что единственный поставщик и его подрядчики незаконно завысили цену на продукцию, выступив в качестве торгового посредника.

Ранее источники РБК сообщали, что общий объем контрактов, заключенных с единым поставщиком, составляет 8 млрд руб. Из базы данных «Контур.Фокус» следует, что сумма оплаченных госконтрактов Росгвардии с мясокомбинатом «Дружба народов» составляет 4,7 млрд руб.

В пресс-службе ведомства утверждают, что общий объем контрактов, заключенный центрами материально-технического снабжения Росгвардии с мясокомбинатом «Дружба народов», составляет около 3,5 млрд руб. (всего 402 госконтракта), а сумма оплаченных контрактов на 10 декабря составляет 2,3 млрд руб.