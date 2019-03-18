Дерипаска назвал неверными утверждения о роли Кремля в иске к Минфину США

Бизнесмен Олег Дерипаска в интервью американскому телеканалу CNBC назвал «абсолютно неправильными» предположения о том, что власти России повлияли на его решение подать иск к Министерству финансов США.

Журналист сказал Дерипаске, что некоторые зрители сомневаются, не давал ли Кремль одобрения на подачу иска, не оказывалось ли на бизнесмена давление. «Они ошибаются, — ответил бизнесмен. — Они абсолютно ошибаются».

После этого Дерипаску спросили о том, почему он рассчитывает на победу в суде. «Потому что я все еще доверяю судебной системе США. Нет фактов (подтверждающих заявления Минфина США и OFAC. — РБК)», — ответил бизнесмен.

Дерипаска, который остается под санкциями США, обратился в суд округа Колумбия в прошлую пятницу, 15 марта. Бизнесмен оспаривает утверждения OFAC о том, что он связан с российскими властями и криминалом. Дерипаска настаивает, что обвинения со стороны Минфина США связаны с политической борьбой в Вашингтоне, а часть из них основаны на слухах.