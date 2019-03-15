Дерипаска объяснил подачу иска к Минфину США

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,94 -0,58 EUR Бирж. 73,50 -0,58 Brent 66,68 -0,83% USD Нал. 65,96 64,93 EUR Нал. 74,86 73,41 USD ЦБ 65,42 0,02 EUR ЦБ 74,07 0,01 EUR/USD 1,1321 0,0022 BTC/USD Бирж. 4 007,30 59,00 IMOEX 2 476,73 0,77% RTSI 1 196,75 1,25% DJIA 25 862,81 0,59% Nasdaq 7 701,72 0,93%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Facebook $210 (+21,36%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Facebook $210 (+21,36%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 16 марта
USD ЦБ: 65,42 (+0,02) Quote, 13:20
Курс евро на 16 марта
EUR ЦБ: 74,07 (+0,01) Quote, 13:20
Гособвинение запросило 5 лет колонии отцу полковника Захарченко Общество, 21:04 Бабич ответил на его сравнение с «подающим надежды бухгалтером» Политика, 21:02 Росгвардия прокомментировала санкции Канады против Золотова Политика, 20:47 Страны Запада назвали условие для помощи в восстановлении Сирии Политика, 20:35 Обладатель «Золотого мяча» возглавил сборную Китая по футболу Спорт, 20:33 Дерипаска объяснил подачу иска к Минфину США Бизнес, 20:24 5 экспресс-тренировок для тонуса ног Спецпроект РБК PINK, 20:15 Курс доллара опустился ниже 65 руб. впервые с октября 2018 года Финансы, 19:54 Леонтьев назвал цирком санкции Канады против Сечина Политика, 19:39 Сборная России по биатлону объявила состав на женскую эстафету ЧМ-2019 Спорт, 19:33 Минфин объяснил расширение санкций инцидентом в Керченском проливе Политика, 19:25 Порошенко оговорился и поблагодарил украинцев за защиту врага Политика, 19:25 Дерипаска подал в суд на Минфин США Политика, 19:20 Канада ввела санкции против Сечина, Костина и Якунина Политика, 19:20
Бизнес ,  
0 
Дерипаска объяснил подачу иска к Минфину США
Олег Дерипаска заявил, что потратил 30 лет «на создание компаний, которые являются основными игроками в мировой экономике», и не позволит, чтобы эта работа «была разрушена политическими интригами»
Олег Дерипаска (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Бизнесмен Олег Дерипаска, комментируя подачу иска к Минфину США, заявил, что презумпция невиновности — основополагающий принцип судебной системы США, говорится в сообщении, поступившем в РБК.

«Я верю, что суды в США достаточно объективны, чтобы защитить американское законодательство и Конституцию. Если у OFAC есть какие-либо доказательства в пользу их необоснованных слухов и инсинуаций, самое время их предъявить», — заявил бизнесмен.

«Я потратил 30 лет своей жизни на создание компаний, которые являются основными игроками в мировой экономике, и не позволю, чтобы эта тяжелая работа — наряду с миллионами рабочих мест — была разрушена политическими интригами», — добавил он.

Политика
Дерипаска подал в суд на Минфин США

Ранее стало известно, что Дерипаска подал в суд на Минфин США и Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), а также руководителей этих ведомств — Стивена Мнучина и Андреа Гаки.

В иске все обвинения против бизнесмена названы безосновательными, кроме того, защита бизнесмена связывает их с политической борьбой в США из-за предполагаемого «российского вмешательства» в президентские выборы 2016 года. Из-за ограничений и обвинений, сделанных американской стороной, бизнесмен потерял $7,5 млрд, говорится в иске.

Дерипаска через суд требует исключить его имя из санкционного списка и «кремлевского доклада», а также предоставить доказательства, которые использовали при введении санкций.

Иск был подан через полтора месяца после того, как Минфин США снял санкции с компаний Дерипаски — UC Rusal, En+ и «Евросибэнерго». Для этого он заключил с американским ведомством соглашение, по условиям которого не может голосовать пакетом более 35% акций En+, а также снизил свою долю с 70 до 44,95%. При этом санкции в отношении самого бизнесмена остались в силе.

Авторы: Светлана Бурмистрова, Андрей Гатинский, Константин Нагаев
Теги: Олег Дерипаска, Минфин США
Материалы по теме
Дерипаска подал в суд на Минфин США
Политика
Дерипаска вернулся в рейтинг 500 богатейших людей Bloomberg
Бизнес
Дерипаска проиграл суд Лондона по «Трехгорной мануфактуре»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter