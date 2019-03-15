Дерипаска объяснил подачу иска к Минфину США

Олег Дерипаска заявил, что потратил 30 лет «на создание компаний, которые являются основными игроками в мировой экономике», и не позволит, чтобы эта работа «была разрушена политическими интригами»

Олег Дерипаска (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Бизнесмен Олег Дерипаска, комментируя подачу иска к Минфину США, заявил, что презумпция невиновности — основополагающий принцип судебной системы США, говорится в сообщении, поступившем в РБК.

«Я верю, что суды в США достаточно объективны, чтобы защитить американское законодательство и Конституцию. Если у OFAC есть какие-либо доказательства в пользу их необоснованных слухов и инсинуаций, самое время их предъявить», — заявил бизнесмен.

«Я потратил 30 лет своей жизни на создание компаний, которые являются основными игроками в мировой экономике, и не позволю, чтобы эта тяжелая работа — наряду с миллионами рабочих мест — была разрушена политическими интригами», — добавил он.

Ранее стало известно, что Дерипаска подал в суд на Минфин США и Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), а также руководителей этих ведомств — Стивена Мнучина и Андреа Гаки.