Аэропорт Якутска эвакуировали из-за угрозы взрыва

Все пассажиры и работники аэропорта «Якутск» были эвакуированы из-за анонимного сообщения о минировании. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

«Вылеты в данный момент приостановлены — два рейса по центральному расписанию и два по внутреннему», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что все находившиеся в терминале аэропорта были эвакуированы в ближайший эвакопункт — в гостиницу «Лайнер».

Сотрудники Росгвардии и кинологи МВД полностью обследовали здание, заблокировав подъездные дороги к аэропорту.