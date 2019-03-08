В ТЦ «Мега Химки» началась эвакуация

В торговом центре «Мега Химки» проходит эвакуация, все входы в здание закрыты. Об этом РБК сообщили в кол-центре ТЦ.

Причину эвакуации сотрудница кол-центра не уточнила. Однако, по уточненным данным источника ТАСС в экстренных службах, на втором этаже здания произошло ложное срабатывание противопожарной сигнализации. Первоначально собеседник агентства говорил, что в «Мега Химки» поступило анонимное сообщение о минировании. Всего из ТЦ вывели более тысячи человек.

В последние месяцы в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России проходят эвакуации в торговых центрах и госучреждениях из-за анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах. О найденных опасных предметах в ходе проверок не сообщалось.

Так, людей из «Мега Химки» эвакуировали после​ десятков звонков о минировании, которые поступили в правоохранительные органы в начале февраля. Эвакуация в ТЦ также проходила 30 декабря.