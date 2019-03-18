Мадуро предложил правительству Венесуэлы сложить полномочия

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал членов правительства сложить полномочия для реструктуризации работы правительства. Об этом сообщила в своем Twitter вице-президент страны Делси Родригес.

«Президент Николас Мадуро попросил правительство сложить полномочия для глубокой реструктуризации методов работы боливарианского правительства, чтобы защитить родину Боливара и Чавеса от любой угрозы», — говорится в сообщении вице-премьера.

Согласно последним данным социологического опроса, проведенного венесуэльской компанией Meganálisis, 88,9% жителей Венесуэлы высказались за то, чтобы президент страны и правительство ушли в отставку. Против отставки высказались 8,8% опрошенных, еще 2,2% не смогли ответить на этот вопрос.

Новый политический кризис в Венесуэле начался после того, как председатель Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны и пообещал провести в стране досрочные выборы. Его признал ряд стран, в том числе США, Канада, Грузия, МИД Дании, а также страны Латинской Америки.

Мадуро назвал его неконституционным президентом, а после объявил о разрыве дипломатических отношений с США и закрытии всех посольств и консульств в Венесуэле. Он дал американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну. В поддержку Мадуро выступили Россия, Куба, Турция, Боливия, Никарагуа, Сальвадор и Иран.

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Мадуро заявлял о поддержке законных властей Венесуэлы. Путин высказал уверенность, что обострение внутриполитического кризиса в Венесуэле было спровоцировано извне.

Помимо политического кризиса, в Венесуэле сложилась тяжелая экономическая ситуация. По данным МВФ, в 2018 году ВВП страны сократился на 18%. Кроме того, в стране зафиксирована гиперинфляция, дефицит продовольствия и товаров первой необходимости.