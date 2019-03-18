СМИ узнали об обучении пилотов Boeing 737 MAX управлению лайнером на iPad

Многих пилотов самолетов Boeing 737 Max должным образом не информировали об особенностях лайнера. Они учились управлять новой моделью при помощи приложения на планшете iPad, сообщает New York Times.

Как отмечает издание, в обычной практике летчики часами тренируются на дорогостоящих симуляторах, имитирующих полет и обучающих пилотов новым функциям.

Представители профсоюзов пилотов из Southwest Airines и American Airines неоднократно обращались в компанию Boeing с просьбой создать симулятор для модели Max, однако компания совместно с Федеральным управлением гражданской авиации США решили, что пилоты не нуждаются в дополнительной подготовке. Они посчитали, что их достаточно проинформировать о возможных проблемах и о том, как будет работать новое программное обеспечение.

Председатель ассоциации пилотов Southwest Airlines Грег Боуэн заявил, что данные для создания симулятора стали доступны только тогда, когда самолет был готов к полету.

Издание отмечает, что группа летчиков, тестировавших Boeing 737 Max, создала 13-страничное руководство, в котором описаны отличия Max от модели-предшественника 737, в том числе, изменения в дисплеях и двигателях. При этом о новом программном обеспечении системы усиления маневровых характеристик (MCAS), которое автоматически толкает нос самолета вниз при определенных обстоятельствах, в учебных материалах не упоминалось.

За несколько недель представители компании Boeing планировали исправить систему без проведения дополнительной подготовки для пилотов. Однако после крушения лайнера индонезийской авиакомпании Lion Air в октябре 2018 года стало известно, что MCAS может сработать без причины, основываясь на неисправных показаниях датчиков, отмечает издание.

Самолет Ethiopian Airlines, летевший в Кению, разбился спустя шесть минут после взлета в окрестностях Аддис-Абебы 10 марта. В результате авиакатастрофы погибли все находившиеся на борту 157 человек. За последние пять месяцев это уже вторая катастрофа самолета модели MAX: в октябре 2018 года в Индонезии разбился самолет данной модели авиакомпании Lion Air, в результате чего погибли 189 человек.

После страны Евросоюза, а также Казахстан, Фиджи, Новая Зеландия, Ямайка и ряд других государств приняли решение о запрете полетов Boeing этой модели. В России полеты лайнеров временно приостановил единственный эксплуатант — авиакомпания «Глобус» («дочка» S7).

Министр транспорта Эфиопии Дагмавит Могес заявляла, что данные «черных ящиков» свидетельствуют о сходстве крушений самолетов Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии и Индонезии.