В Киеве во время встречи Порошенко с избирателями произошла драка

В Киеве во время встречи Порошенко с избирателями произошла драка

В Киеве между сторонниками и противниками президента Украины Петра Порошенко произошли столкновения. Инцидент случился во время выступления главы государства на Михайловской площади в центре украинской столицы, сообщает агентство УНИАН.

По данным агентства, на встречу пришли молодые люди с самодельным плакатом «Где отрубленные руки?», намекнув на заявления украинского президента, пообещавшего отрубать руки коррупционерам.

К людям с плакатом подошли сторонники украинского президента и начали вырывать плакат, в результате чего произошла стычка. Чтобы остановить конфликт, в ситуацию вмешались представители правоохранительных органов. Они встали между сторонниками президента и его оппонентами.

Накануне в Киеве участники украинских националистических организаций «Национальный корпус» и «Национальные дружины» возле здания администрации президента Украины провели митинг с требованием наказать виновных в хищении средств в оборонном секторе, в частности госконцерна «Укроборонпром». Протестующие забросали силовиков плюшевыми игрушками.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года. Согласно последним данным социологического опроса центра SOCIS, за Порошенко готовы отдать свои голоса 19,6% украинцев, а за Тимошенко — 14,8%. При этом за шоумена Владимира Зеленского выступили 27,7% опрошенных.

За депутата Верховной рады Юрия Бойко готовы проголосовать 9,6% респондентов, за лидера «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко — 8,2%, а за главу Радикальной партии Олега Ляшко — 4,8%.

При этом украинцев также спрашивали, кто, по их мнению, победит на президентских выборах. Большинство опрошенных (23,9%) считают, что выборы выиграет Порошенко. При этом 19,3% верят в победу Зеленского, а 13,2% — Тимошенко.



