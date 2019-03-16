В Киеве националисты на митинге закидали силовиков плюшевыми свиньями

Участники украинских националистических организаций провели в субботу в Киеве возле Администрации президента Украины митинг с требованием наказать виновных в хищении средств в оборонном секторе, в частности госконцерна «Укроборонпром». Об этом сообщает агентство УНИАН.

По пути на Банковую улицу участники акции бросали в воздух и в представителей правоохранительных органов плюшевые игрушки в виде свиней, а также выкрикивали требования наказать фигурантов журналистского расследования относительно коррупции в сфере военного бюджета.

Лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий во время выступления перед участниками акции заявил, что президент Петр Порошенко не может наказать бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря.

«Поэтому гораздо проще вместо того, чтобы сажать свиней, которые грабят каждого украинского солдата, каждого украинского человека — гораздо проще заявить, что каждый оппонент Порошенко является рукой Москвы. Но это не совсем правда, и это точно не совсем получится», — сказал Билецкий.

Он выразил убеждение, что власть сама себя не накажет, а этого можно достичь благодаря гражданским акциям протеста и сопротивления по всей Украине. Билецкий заявил, что «Нацкорпус» прекратит акции, если президент Украины накажет фигурантов коррупционных схем в оборонной отрасли.

По словам активистов, такую же акцию они намерены провести в следующую субботу.

По данным МВД Украины, в акции протеста приняли участие около 2 тыс. человек. При этом за общественный порядок контролировали около 3 тыс. силовиков.