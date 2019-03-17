Данные «черных ящиков» показали сходство крушений в Эфиопии и Индонезии

Министр транспорта Эфиопии Дагмавит Могес заявила, что данные «черных ящиков» свидетельствуют о сходстве крушений самолетов Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии и Индонезии. Об этом сообщается на странице министерства в Facebook.

«Причина крушения подобна рейсу 610 Lion Air. Отчет опубликуют в течение месяца после детального анализа», — сказала она.

Министр отметила, что выводы подтвердили американские и эфиопские следователи.

Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines разбился 10 марта через несколько минут после вылета. В результате погибли 157 человек. Они были гражданами 35 стран, а трое из них были россиянами. В октябре 2018 года в Индонезии потерпел крушение Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air. Жертвами стали 189 человек.