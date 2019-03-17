В Белграде демонстранты прорвали оцепление перед резиденцией президента Сербии Александра Вучича. Об этом сообщается на сайте МВД страны.

«Несколько хулиганов во главе с одним из лидеров «Союза за Сербию» Бошко Обрадовичем напали на полицейских на углу улиц Краля Милана и Кнеза Милоша в Белграде», — говорится в сообщении.

В МВД добавили, что они попытались прорваться через кордон на грузовике и толкались с полицейскими. Министерство осудило нападение на сотрудников полиции.

В своем аккаунте в Twitter глава МВД Сербии Небойша Стефанович заявил, что скандально и неприемлемо, что оппозиционеры Драган Джилас и Бошко Обрадович «пытаются проводить свою политику с помощью физических нападений на сотрудников полиции». Он призвал государственные органы немедленно наказывать тех, кто напал на полицейских.