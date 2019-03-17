Евросоюз подтвердил непризнание присоединения Крыма к России

Евросоюз подтвердил, что не признает вхождение Крыма в состав России​ и продолжит политику санкций. Об этом говорится в заявлении представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, опубликованном на сайте Европейского совета.

«Европейский союз по-прежнему привержен полной реализации своей политики непризнания, в том числе посредством ограничительных мер», — говорится в заявлении.

Могерини отметила, что вхождение Крыма в состав России является «прямым вызовом международной безопасности», а также нарушением международного права. Она подчеркнула, что ЕС вновь призывает ООН рассмотреть меры по непризнанию этого нарушения. По ее мнению, оно привело к росту напряженности в Керченском проливе и Азовском море, последствием которого стало «необоснованное применение силы» России против Украины в конфликте в Керченском проливе.