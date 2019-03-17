СМИ узнали о запрете полетов Boeing 737 MAX над Аргентиной

Национальное управление гражданской авиации Аргентины (ANAC) запретило полеты Boeing 737 MAX над своей территорией после крушения самолета данной модели в Эфиопии. Об этом сообщает местное издание Telam отметив, что соответствующее распоряжение будет опубликовано позднее в официальном бюллетене правительства Аргентины.
«ANAC приняло решение запретить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX сертифицированным авиакомпаниям Аргентины», — добавили в сообщении.
Telam подчеркнуло, что самолетам Boeing 737 MAX 8 и 737 MAX 9 будет запрещено летать в воздушном пространстве страны до тех пор, пока результаты расследования авиакатастрофы в Эфиопии с участием данной модели не оправдают отмену меры.
Ранее аргентинская авиакомпания Aerolineas Argentinas заявила о приостановке использования самолетов Boeing 737 MAX 8. ANAC 12 марта «превентивно» поддержала данное решение.