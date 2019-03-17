СМИ узнали о запрете полетов Boeing 737 MAX над Аргентиной

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Boeing 15 марта приостановила поставки своего самолета 737 MAX клиентам после авиакатастрофы в Эфиопии. Ранее компания «в целях предосторожности» рекомендовала Федеральному управлению гражданской авиации США (FAA) объявить о временной приостановке полетов всех самолетов 737 MAX по всему миру.

Самолет Ethiopian Airlines потерпел крушение 10 марта. В результате авиакатастрофы погибли все находившиеся на борту 157 человек. В октябре 2018 года в Индонезии разбился самолет данной модели авиакомпании Lion Air, в результате чего погибли 189 человек.

