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Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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СМИ узнали о запрете полетов Boeing 737 MAX над Аргентиной

Национальное управление гражданской авиации Аргентины (ANAC) запретило полеты Boeing 737 MAX над своей территорией после крушения самолета данной модели в Эфиопии. Об этом сообщает местное издание Telam отметив, что соответствующее распоряжение будет опубликовано позднее в официальном бюллетене правительства Аргентины.

«ANAC приняло решение запретить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX сертифицированным авиакомпаниям Аргентины», — добавили в сообщении.

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Telam подчеркнуло, что самолетам Boeing 737 MAX 8 и 737 MAX 9 будет запрещено летать в воздушном пространстве страны до тех пор, пока результаты расследования авиакатастрофы в Эфиопии с участием данной модели не оправдают отмену меры.

Ранее аргентинская авиакомпания Aerolineas Argentinas заявила о приостановке использования самолетов Boeing 737 MAX 8. ANAC 12 марта «превентивно» поддержала данное решение.

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Boeing 15 марта приостановила поставки своего самолета 737 MAX клиентам после авиакатастрофы в Эфиопии. Ранее компания «в целях предосторожности» рекомендовала Федеральному управлению гражданской авиации США (FAA) объявить о временной приостановке полетов всех самолетов 737 MAX по всему миру.

Самолет Ethiopian Airlines потерпел крушение 10 марта. В результате авиакатастрофы погибли все находившиеся на борту 157 человек. В октябре 2018 года в Индонезии разбился самолет данной модели авиакомпании Lion Air, в результате чего погибли 189 человек.
 

Теги: Аргентина, запрет, авиаполеты, Boeing 737
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