В Сети появилось видео испытаний МС-21-300 в Иркутске

В Сети появилось видео испытаний МС-21-300 в Иркутске

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) опубликовала видео испытаний третьего опытного образца самолета МС-21-300.

Полет прошел на аэродроме Иркутского авиационного завода — филиала корпорации «Иркут» (входит в ОАК). Полет на высоте до 3,5 тыс. м при скорости до 500 км/ч продолжался полтора часа. «По докладу экипажа, задание выполнено полностью, полет прошел в штатном режиме», — говорится в сообщении ОАК.

Видео: Пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации

Президент ОАК Юрий Слюсарь рассказал, что в 2019 году летные испытания пройдет четвертый опытный самолет МС-21-300.

Ранее стало известно, что премьерный показ МС-21-300 с пассажирским интерьером состоится на авиасалоне МАКС-2019, который пройдет в подмосковном Жуковском в августе.