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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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В Сети появилось видео испытаний МС-21-300 в Иркутске

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) опубликовала видео испытаний третьего опытного образца самолета МС-21-300.

Полет прошел на аэродроме Иркутского авиационного завода — филиала корпорации «Иркут» (входит в ОАК). Полет на высоте до 3,5 тыс. м при скорости до 500 км/ч продолжался полтора часа. «По докладу экипажа, задание выполнено полностью, полет прошел в штатном режиме», — говорится в сообщении ОАК.

Видео: Пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации

Президент ОАК Юрий Слюсарь рассказал, что в 2019 году летные испытания пройдет четвертый опытный самолет МС-21-300.

Ранее стало известно, что премьерный показ МС-21-300 с пассажирским интерьером состоится на авиасалоне МАКС-2019, который пройдет в подмосковном Жуковском в августе.

В январе премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении в 2019–2021 годах более 10 млрд руб. на создание, производство и обслуживание этих лайнеров. В конце февраля вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что серийное производство МС-21 переносится на 2021 год. 18 февраля глава «Ростеха» Сергей Чемезов говорил, что сроки серийного производства сдвигаются с 2019 до конца 2020 года из-за санкций США и необходимости заменить композитные материалы крыла на российские аналоги. В ОАК ситуацию назвали некритичной.

Теги: видео, МС-21, Самолет, испытания
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