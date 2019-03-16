В Новой Зеландии полиция заблокировала больницу из-за угрозы безопасности

Полиция Новой Зеландии заблокировала больницу Хокс Бэй в городе Хейстингс из-за угрозы безопасности. Об этом сообщает NewstalkZB.

По словам представителя полиции, медицинское учреждение закрыли в качестве меры предосторожности. В Facebook полиции Восточного округа сообщается, что полиция находится в больнице города Хейстингс. «В качестве меры предосторожности мы просим избегать посещения этой территории», — говорится в сообщении.

15 марта стало известно, что в новозеландском городе Крайстчёрч неизвестные открыли стрельбу в мечетях Аль-Нур и Линвуд. В результате погибли 50 человек, десятки получили ранения. Власти страны назвали произошедшее терактом. Полиция задержала троих человек, одного из них — 28-летнего австралийца Брентона Тарранта — арестовали. Он транслировал нападение в прямом эфире в Facebook, позднее запись была удалена.