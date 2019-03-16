Ганн поблагодарил Disney за возвращение к работе над «Стражами Галактики»

Режиссер Джеймс Ганн ​поблагодарил The Walt Disney Studios за то, что его вернули к работе над третьим фильмом франшизы «Стражи Галактики». Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Я безмерно благодарен каждому, кто поддерживал мена в последние месяцы. Я всегда учусь и продолжу работать над тем, чтобы быть лучшей версией себя. Я глубоко ценю решение Disney, и я рад продолжить создавать фильмы, которые изучают узы любви, связывающие всех нас», — сказал он.

Ранее издания The Deadline и The Hollywood Reporter сообщали, что студия Disney восстановила Ганна в качестве режиссера третьей части «Стражей Галактики». При этом он приступит к съемкам после того, как завершит работу над второй частью фильма «Отряд самоубийц».

Disney уволила Ганна в июле 2018 года из-за ряда оскорбительных сообщений в Twitter. Он снял для студии фильмы «Стражи Галактики» и «Стражи Галактики. Часть 2». В результате его отстранили от работы над третьей частью франшизы. При этом исполнители главных ролей написали открытое письмо в поддержку режиссера.