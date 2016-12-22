Звезды «Стражей Галактики» поддержали уволенного за твиты режиссера

Исполнители главных ролей в фильмах «Стражи Галактики» и «Стражи Галактики.Часть 2» написали открытое письмо в поддержку режиссера Джеймса Ганна, которого The Walt Disney Studios уволила из-за оскорбительных сообщений в Twitter.
«Мы полностью поддерживаем Джеймса Ганна. Мы все были шокированы его внезапным увольнением на прошлой недели и специально подождали эти десять дней перед тем как ответить, чтобы подумать, помолиться, послушать и обсудить», — говорится в письме, опубликованном на странице актера Криса Прэтта в Instagram. Обращение подписали его коллеги по «Стражам Галактики»: Вин Дизель, Брэдли Купер, Зои Саалдана, Майкл Рукер, Дэйв Батиста, Пом Клементьефф, а также брат режиссера — Шон Ганн.
В своем письме актеры подчеркнули, что не стараются защитить шутки режиссера, но хотят рассказать об опыте работы с Ганном, отметив, что он дважды извинялся за свои оскорбительные твиты.
Исполнитель главной роли в «Стражах Галактики» Прэтт добавил, что хотел бы видеть Ганна режиссером третьей части серии.
Ганна уволили 21 июля. В Disney заявили, что обнаружили на его странице в Twitter «неприемлемые и несовместимые с ценностями» студии сообщения. Режиссер был отстранен от съемок третьей части «Стражей Галактики». При этом издание The Daily Caller отметило, что речь идет о твитах, которые режиссер сделал в 2008-2009 годах. В них Ганн шутил о жертвах смертельных болезней, террористической атаке в Нью-Йорке 11 сентября 2011 года, расизме, а также педофилии и изнасилованиях.
Сам он извинился за сделанные ранее высказывания. Ганн рассказал, что считал себя провокатором и шутил на табуированные и возмутительные темы. Петицию к Disney с требованием вернуть режиссера собрала уже более 340 тыс. подписей.