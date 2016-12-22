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Звезды «Стражей Галактики» поддержали уволенного за твиты режиссера
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Звезды «Стражей Галактики» поддержали уволенного за твиты режиссера
Общество, 02:32
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Звезды «Стражей Галактики» поддержали уволенного за твиты режиссера

Исполнители главных ролей в фильмах «Стражи Галактики» и «Стражи Галактики.Часть 2» написали открытое письмо в поддержку режиссера Джеймса Ганна, которого The Walt Disney Studios уволила из-за оскорбительных сообщений в Twitter.

«Мы полностью поддерживаем Джеймса Ганна. Мы все были шокированы его внезапным увольнением на прошлой недели и специально подождали эти десять дней перед тем как ответить, чтобы подумать, помолиться, послушать и обсудить», — говорится в письме, опубликованном на странице актера Криса Прэтта в Instagram. Обращение подписали его коллеги по «Стражам Галактики»: Вин Дизель, Брэдли Купер, Зои Саалдана, Майкл Рукер, Дэйв Батиста, Пом Клементьефф, а также брат режиссера — Шон Ганн.

В своем письме актеры подчеркнули, что не стараются защитить шутки режиссера, но хотят рассказать об опыте работы с Ганном, отметив, что он дважды извинялся за свои оскорбительные твиты.

Disney уволила режиссера «Стражей Галактики» из-за оскорблений в Twitter
Общество
По их словам, Ганн полностью изменил их жизни, выбрав актеров на роли «изгоев, которые нашли искупление. «Мы верим, что тема искупления никогда не была более актуальной, чем сейчас. Каждый из нас с нетерпением ждет возможности поработать с нашим другом Джеймсом в будущем», — добавили актеры.

Исполнитель главной роли в «Стражах Галактики» Прэтт добавил, что хотел бы видеть Ганна режиссером третьей части серии.

Ганна уволили 21 июля. В Disney заявили, что обнаружили на его странице в Twitter «неприемлемые и несовместимые с ценностями» студии сообщения. Режиссер был отстранен от съемок третьей части «Стражей Галактики». При этом издание The Daily Caller отметило, что речь идет о твитах, которые режиссер сделал в 2008-2009 годах. В них Ганн шутил о жертвах смертельных болезней, террористической атаке в Нью-Йорке 11 сентября 2011 года, расизме, а также педофилии и изнасилованиях.

Сам он извинился за сделанные ранее высказывания. Ганн рассказал, что считал себя провокатором и шутил на табуированные и возмутительные темы. Петицию к Disney с требованием вернуть режиссера собрала уже более 340 тыс. подписей.

Теги: кинорежиссер , Disney , Marvel
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