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Disney уволила режиссера «Стражей Галактики» из-за оскорблений в Twitter
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Disney уволила режиссера «Стражей Галактики» из-за оскорблений в Twitter
Общество, 02:55
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Disney уволила режиссера «Стражей Галактики» из-за оскорблений в Twitter

Компания The Walt Disney Studios уволила режиссера фильмов «Стражи Галактики» и «Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна из-за ряда оскорбительных сообщений в соцсети Twitter. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

«Оскорбительное поведение и заявления, которые были обнаружены в ленте Джеймса в Twitter, являются неприемлемыми и несовместимыми с ценностями нашей студии, и мы разорвали с ним наши деловые отношения», — цитирует издание слова президента Walt Disney Studios Алана Хорна. Также Ганн отстранен от руководства съемками третьей части «Стражей Галактики», премьера которого запланирована на 2020 год.

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Ранее издание The Daily Caller опубликовало подборку твитов Ганна в период с 2008 по 2011 годы, в которых он с сарказом высказывался на темы педофилии, изнасилования, террористической атаки в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года и расизме. Сам режиссер в своем Twitter написал, что в те годы, будучи в начале своей карьеры, «считал себя провокатором, снимал фильмы и говорил шутки, которые были возмутительными и табуированными». «Не сказать, что я стал лучше, но я очень, очень изменился за последние годы. Сегодня я стараюсь укорениться в любви и согласии и испытывать меньше гнева. Тогда я извинялся за юмор, который причинил людям боль. Мне действительно было жаль», — писал Ганн.

Первая часть «Стражей Галактики» собрала более $773 млн, сборы второй части составили $863 млн.

Теги: Disney , Фильм , оскорбления , увольнение
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