Disney уволила режиссера «Стражей Галактики» из-за оскорблений в Twitter

Компания The Walt Disney Studios уволила режиссера фильмов «Стражи Галактики» и «Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна из-за ряда оскорбительных сообщений в соцсети Twitter. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

«Оскорбительное поведение и заявления, которые были обнаружены в ленте Джеймса в Twitter, являются неприемлемыми и несовместимыми с ценностями нашей студии, и мы разорвали с ним наши деловые отношения», — цитирует издание слова президента Walt Disney Studios Алана Хорна. Также Ганн отстранен от руководства съемками третьей части «Стражей Галактики», премьера которого запланирована на 2020 год.

Ранее издание The Daily Caller опубликовало подборку твитов Ганна в период с 2008 по 2011 годы, в которых он с сарказом высказывался на темы педофилии, изнасилования, террористической атаки в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года и расизме. Сам режиссер в своем Twitter написал, что в те годы, будучи в начале своей карьеры, «считал себя провокатором, снимал фильмы и говорил шутки, которые были возмутительными и табуированными». «Не сказать, что я стал лучше, но я очень, очень изменился за последние годы. Сегодня я стараюсь укорениться в любви и согласии и испытывать меньше гнева. Тогда я извинялся за юмор, который причинил людям боль. Мне действительно было жаль», — писал Ганн.

Первая часть «Стражей Галактики» собрала более $773 млн, сборы второй части составили $863 млн.