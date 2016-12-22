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Создатели «Стражей Галактики» остановили работу над третьей частью фильма
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Создатели «Стражей Галактики» остановили работу над третьей частью фильма
Общество, 10:53
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Создатели «Стражей Галактики» остановили работу над третьей частью фильма

В США компания The Walt Disney Studios и студия Marvel Studios приостановили работу над третьей частью фильма «Стражи Галактики» из-за увольнения режиссера киносаги Джеймса Ганна. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

«Выход фильма отложили. Disney никогда не устанавливала точную дату премьеры третьей части», — заявил источник The Hollywood Reporter.

По данным издания, команда должна была приступить к съемкам зимой, в январе или феврале 2019 года. Однако в связи с увольнением режиссера картины и отсутствием нового кандидата на должность съемочную команду распустили.

По словам источника, представители Marvel Studios встречались с режиссером фильма «Тор: Рагнарек» Тайкой Вайтити, однако неизвестно, о каком проекте велись переговоры.

Ранее, в конце июля, стало известно, что The Walt Disney Studios уволила режиссера фильмов «Стражи Галактики» и «Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна из-за нескольких оскорбительных сообщений в Twitter.

Накануне издание The Daily Caller опубликовало ряд твитов Ганна за период с 2008 по 2011 год, в которых он неоднозначно высказывался на темы педофилии, изнасилования, терроризма и расизма. Режиссер объяснил свои твиты тем, что в начале своей карьеры «считал себя провокатором».

Теги: создатели , Фильм , приостановка работы
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