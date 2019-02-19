Штаты против Трампа: почему введение ЧП оказалось оспорено в суде

Неправомерным введение ЧП сочли и лидеры демократов в конгрессе — сенатор Чак Шумер и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. «Объявление президентом [ЧП] в связи с кризисом, которого в действительности не существует, наносит серьезный ущерб нашей Конституции и делает страну менее безопасной», — отмечается в совместном заявлении Шумера и Пелоси. Законодатели подчеркнули: выделение денег на строительство из бюджета Пентагона стены будет являться «воровством средств, необходимых для защиты наших военных сил и нашей страны».

Лидеры Республиканской партии в конгрессе считают решение Трампа оправданным. По словам лидера республиканского меньшинства в палате представителей, США стоят на пороге «кризиса... безопасности на нашей границе, и декларация президента [о ЧП] — это просто констатация факта». Объявление ЧП — п​оследствие обструкции демократов, не пожелавших выделять деньги на укрепление южной границы, оправдал действия Белого дома лидер сенатского большинства Митч Макконнелл.

В то же время некоторые соратники Трампа отказались поддержать его. По словам сенатора Марка Рубио, хотя кризис на южной границе и реален, он не оправдывает нарушение лидером страны Конституции. В будущем тем же приемом может воспользоваться президент-демократ, опасается Рубио. Действия Трампа подрывают основы Конституции и ущемляют конгресс в правах, посетовала сенатор от Республиканской партии Сьюзан Коллинс. Помимо Рубио и Коллинс Трампа раскритиковали еще шесть​ сенаторов, уточняет портал FiveThirtyEight.

ЧП не стоит считать экстраординарным событием, полагает профессор политических наук Университета штата Теннесси​ Андрей Коробков. «С момента введения закона о чрезвычайном положении в 1976 году оно вводилось 58 раз, — пояснил он РБК. — В настоящее время в действии находится 31 ЧП, которые принимались по инициативе прошлых президентов». Предсказуемой оказалась и критика Белого дома со стороны демократов и части республиканского истеблишмента, отметил эксперт: «Трамп создает управляемый хаос и провоцирует своих оппонентов на жесткую реакцию, чтобы впоследствии их тактически обыграть и сплотить свой ключевой электорат, который в значительной степени состоит из белых американцев».

Сможет ли иск остановить возведение стены?

Вполне вероятно, что подача иска приостановит исполнение президентского закона и спровоцирует затяжное разбирательство, которое может дойти до Верховного суда и не завершится до президентских выборов 2020 года, пишет WSJ. Оспаривая президентский указ, штаты могут настаивать на том аргументе, что стена на границе с Мексикой не подпадает под определение «военный строительный проект», как на то указывает президент, цитирует газета профессора Гарвардского университета Марка Ташнета.​ Минюст, как делал это в предыдущих случаях, будет отстаивать позицию, согласно которой объявление ЧП продиктовано соображениями национальной безопасности, а суды должны уважать решения президента, цитирует экспертов издание.

Трамп ожидал, что его решение будет оспорено в суде. «Мы можем получить плохое решение суда. Потом мы можем снова получить плохое решение. В конце концов все закончится в Верховном суде, и там, надеюсь, мы получим честное решение», — сказал он в пятницу.

Ранее в ряде окружных судов США был признан незаконным принятый в январе 2017 года исполнительный указ Трампа, запрещающий въезд в страну граждан нескольких, преимущественно мусульманских, государств. Впоследствии администрация Трампа несколько раз редактировала указ, чтобы преодолеть блокировку его действия судами. Как бы то ни было, в июне 2018 года решение президента было поддержано на уровне Верховного суда.

При этом помимо судебного существуют еще два способа отмены ЧП. Первый из них — решение самого президента, второй — принятие большинством обеих палат конгресса резолюции о приостановке действия ЧП. Если Трамп откажется подписывать такую резолюцию, то для преодоления президентского вето потребуется так называемое супербольшинство, то есть две трети членов обеих палат.

В конгрессе достаточно законодателей, чтобы утвердить резолюцию о прекращении действия ЧП, считает создатель портала FiveThirtyEight политический аналитик Нейт Силвер. Однако, добавил он, если Трамп решится наложить на резолюцию вето, то шансы у противников президента окажутся заметно ниже. «В конце концов решение [Трампа] о введении чрезвычайного положения имеет больше шансов быть аннулированным в судах, чем в конгрессе», — написал эксперт.

Как иск скажется на рейтинге Трампа?

Трамп не извлек уроков из шатдауна — рекордной по длительности приостановки работы правительства, продлившейся 35 дней, и объявление им ЧП почти наверняка ударит по его популярности, полагает Силвер. Как обратил внимание аналитик, на момент начала шатдауна в декабре прошлого года политику президента поддерживали 42,2% американцев, а на момент его окончания, то есть на 25 января этого года, — 39,3%. ​Против введения ЧП выступает 61%, тогда как поддерживают такое решение 36% (согласно февральскому опросу NPR, PBS NewsHour и Marist).

​Введение ЧП стоит рассматривать в контексте подготовки к президентским выборам 2020 года, убежден Коробков. «Трамп позиционирует себя как оппонент традиционных политиков, как политик, который держит свои обещания. И стремление построить стену любой ценой призвано это доказать», — отметил эксперт. Поддержка Трампа среди республиканцев находится на рекордном уровне, превышая 80%, и президент обращает мало внимания на недовольство истеблишмента его действиями, отмечает Андрей Коробков. Согласно опросу NPR, PBS NewsHour и Marist, решение ввести ЧП поддерживают 85% республиканцев.