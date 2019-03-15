Мединский назвал показ российского кино за рубежом «жесткой силой»

Министр культуры Владимир Мединский заявил, что показ российского кино в других странах — это проявление «жесткой силы» и демонстрация российских ценностей. Об этом он сказал на заседании правительственного совета по развитию отечественной кинематографии, сообщает «РИА Новости».

Под мягкой силой в международных отношениях понимают способность одного государства влиять на других, не прибегая к традиционным инструментам воздействия — например, к военной силе, «жесткой силе».

«Показ нашего кино за рубежом — не только вопрос денег. Это продвижение наших ценностей, наших представлений о добре и зле. Это не мягкая сила, это жесткая сила», — сказал министр.

«Они боятся нашего кино, они ощущают эту силу. Надо его двигать за рубеж», — добавил он.