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Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Мединский назвал показ российского кино за рубежом «жесткой силой»

Министр культуры Владимир Мединский заявил, что показ российского кино в других странах — это проявление «жесткой силы» и демонстрация российских ценностей. Об этом он сказал на заседании правительственного совета по развитию отечественной кинематографии, сообщает «РИА Новости».

Под мягкой силой в международных отношениях понимают способность одного государства влиять на других, не прибегая к традиционным инструментам воздействия — например, к военной силе, «жесткой силе».

«Показ нашего кино за рубежом — не только вопрос денег. Это продвижение наших ценностей, наших представлений о добре и зле. Это не мягкая сила, это жесткая сила», — сказал министр.

«Они боятся нашего кино, они ощущают эту силу. Надо его двигать за рубеж», — добавил он.

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Мединский напомнил, что, в частности, посольство Украины в США призывало американские кинотеатры отказаться от показа российской ленты «Т-34».

Министерство культуры в последние годы несколько раз попадало в скандалы, связанные с практикой раздвижки релизов — переноса проката зарубежных фильмов на более поздний срок в пользу отечественных картин. В случае с мультфильмом «Приключения Паддингтона 2» в январе 2018 года поручение разобраться в ситуации отдавал лично глава правительства Дмитрий Медведев.

Режиссер Федор Бондарчук 15 марта предложил создать на базе Фонда кино оператора по продвижению российских фильмов за рубежом. По его словам, его учредителями могли бы стать, «Газпром-Медиа», Национальная медиа группа, а также студия «Союзмультфильм». ​

Теги: Владимир Мединский, кинематограф
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