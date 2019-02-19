Посольство Украины потребовало у кинотеатров в США не показывать «Т-34»

Посольство Украины в США призвало американские кинотеатры не показывать российский фильм «Т-34». Об этом сообщается на странице посольства в Facebook.

«Посольство призвало кинотеатры отказаться от демонстрации фильма, который открыто распространяет и популяризирует современную агрессию Российской Федерации в мире, жертвой которой стала и Украина, используя для этого историческую память о героях Второй мировой войны», — говорится в сообщении.

Посольство также поблагодарило представителей украинской общины в США, которые смогли остановить показы фильма в их городах. В дипмиссии попросили других активистов присоединиться и обратиться к местным кинотеатрам с призывом запретить показ картины.

В январе Фонд кино сообщил, что лента «Т-34» стала самым кассовым фильмом на период новогодних каникул. Картину посмотрели 4,7 млн человек, а сборы превысили 1,3 млрд руб. К концу января фильм собрал более 2 млрд руб., и его посмотрели почти 7,6 млн человек. Таким образом лента стала вторым за историю отечественного проката фильмом, которому удалось заработать больше 2 млрд руб. Первым стала спортивная драма «Движение вверх».