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Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Война в Сирии ,  
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Страны Запада назвали условие для помощи в восстановлении Сирии

США,​ Франция, Германия и Великобритания не будут рассматривать вопрос об оказании помощи в восстановлении Сирии до тех пор, «пока не начнется необратимый, заслуживающий доверия, ощутимый и подлинный политический процесс». Об этом говорится в совместном заявлении четырех стран, приуроченном к восьмой годовщине с начала сирийского конфликта, и опубликованном на сайте Госдепартамента США.

При этом, как говорится в документе, Вашингтон, Париж, Берлин и Лондон намерены продолжать «добиваться ответственности за преступления, совершенные за время сирийского конфликта». Также страны заявили о поддержке процесса урегулирования конфликта в Сирии под руководством ООН.

Как подчеркнули страны, военное решение конфликта, «которого сирийский режим надеется достичь при поддержке России и Ирана», не приведет к миру. «Единственный способ положить конец насилию и экономическим трудностям, а также обеспечить прочное урегулирование конфликта — это политическое решение на основе переговоров», — сказано в заявлении.

Согласно сообщению четырех стран, в Сирии за время конфликта погибли более 400 тыс. человек, более 11 млн были вынуждены покинуть свои дома. В гуманитарной помощи нуждаются около 13 млн сирийцев.

Также страны выразили обеспокоенность ситуацией в Идлибе, где «в последнее время нарастает насилие», а в результате недавних авиаударов погибли мирные жители и сотрудники гуманитарных организаций.

9 марта, как сообщило сирийское госагентство SANA, правительственные войска на востоке Идлиба нанесли удары по позициям террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России) после атак со стороны боевиков. Кроме того, как писал «Коммерсантъ», в тот же день российские военные атаковали объекты боевиков в провинции по согласованию с Турцией. В Минобороны эту информацию опровергли, но 13 марта сообщили, что российские ВКС нанесли удар по складу «Джабхат ан-Нусра».

Теги: Сирия, Госдепартамент США
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