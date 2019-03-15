Страны Запада назвали условие для помощи в восстановлении Сирии

США,​ Франция, Германия и Великобритания не будут рассматривать вопрос об оказании помощи в восстановлении Сирии до тех пор, «пока не начнется необратимый, заслуживающий доверия, ощутимый и подлинный политический процесс». Об этом говорится в совместном заявлении четырех стран, приуроченном к восьмой годовщине с начала сирийского конфликта, и опубликованном на сайте Госдепартамента США.

При этом, как говорится в документе, Вашингтон, Париж, Берлин и Лондон намерены продолжать «добиваться ответственности за преступления, совершенные за время сирийского конфликта». Также страны заявили о поддержке процесса урегулирования конфликта в Сирии под руководством ООН.

Как подчеркнули страны, военное решение конфликта, «которого сирийский режим надеется достичь при поддержке России и Ирана», не приведет к миру. «Единственный способ положить конец насилию и экономическим трудностям, а также обеспечить прочное урегулирование конфликта — это политическое решение на основе переговоров», — сказано в заявлении.

Согласно сообщению четырех стран, в Сирии за время конфликта погибли более 400 тыс. человек, более 11 млн были вынуждены покинуть свои дома. В гуманитарной помощи нуждаются около 13 млн сирийцев.

Также страны выразили обеспокоенность ситуацией в Идлибе, где «в последнее время нарастает насилие», а в результате недавних авиаударов погибли мирные жители и сотрудники гуманитарных организаций.