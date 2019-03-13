Венедиктов назвал дату похорон Малашенко

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что транспортировка тела сооснователя НТВ Игоря Малашенко в Россию будет возможна в грядущие пятницу или субботу (15-16 марта). «Похороны планируется провести в понедельник (18 марта. — РБК), если не возникнет заминки», — добавил он, передает «Интерфакс».

Венедкитов рассказал, что вопросом вывоза тела занимается старшая дочь Малашенко, а также группа его бывших партнеров.

Суд в Испании разрешил транспортировку тела Малашенко, который умер на территории королевства 25 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское посольство в Мадриде.

«11 марта второй следственный суд города Сан-Роке выдал разрешение на транспортировку тела скончавшегося 25 февраля Малашенко к месту захоронения, которое определили его родственники», — заявили дипломаты.