Госдеп насчитал 50 потенциально опасных для США стран

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,51 0,11 EUR Бирж. 74,08 -0,03 Brent 67,24 -0,06% USD Нал. 66,17 64,74 EUR Нал. 75,10 73,44 USD ЦБ 65,40 -0,19 EUR ЦБ 74,06 0,04 EUR/USD 1,1299 -0,0031 BTC/USD Бирж. 3 964,60 16,30 IMOEX 2 457,79 -0,52% RTSI 1 181,96 -0,60% DJIA 25 709,94 0,03% Nasdaq 7 630,91 -0,16%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Facebook $210 (+21,36%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Facebook $210 (+21,36%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 65,4 (-0,19) Quote, 14 мар, 12:36
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 74,06 (+0,04) Quote, 14 мар, 12:36
Госдеп насчитал 50 потенциально опасных для США стран Политика, 05:31 Чем известен интересующий РПЦ Спасо-Андроников монастырь Общество, 05:00  Патриарх попросил передать РПЦ музей им. Андрея Рублева в Москве Общество, 05:00 В США назвали ситуацию в Керчи проблемой для поставок СПГ Украине Политика, 04:48 Потерпевший осенью аварию экипаж успешно добрался до МКС Общество, 04:41 Швеция задержала подозреваемого властями России в терроризме мужчину Общество, 04:06 Reuters узнал о пошаговом плане российских банков на случай санкций Финансы, 04:00 Израиль начал обстрел сектора Газа после ракетной атаки на Тель-Авив Общество, 03:30 Глава подрядчика «Крестов-2» получил пять лет условно за взятку в 350 млн Общество, 02:57 Трамп отреагировал на «провал» в конгрессе своего решения о режиме ЧП Политика, 02:57 Минфин США заявил о переносе переговоров по торговой сделке с Китаем Экономика, 02:07 В Совбезе заметили возврат к переброскам войск к России через Атлантику Политика, 01:57 В Керченском проливе на мель село судно с 17 тыс. т металла Общество, 01:28 МИД Украины осудил поездку французских политиков в Крым Политика, 01:06
Политика ,  
0 
Госдеп насчитал 50 потенциально опасных для США стран

Потенциальную угрозу для США сегодня представляют 50 стран, которые могут нанести урон Соединенным Штатам. Об этом во время выступления в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) заявила глава отдела политического планирования Госдепа Кирон Скиннер. Ее выступление опубликовано на сайте CSIS.

Она не стала называть конкретные страны, но подчеркнула, что они вызывают беспокойство американских властей. Скиннер пояснила, что в двадцатом веке США во внешней политике были заняты противостоянием с СССР, но с тех пор «мир изменился и стал другим».

Угрозу представляют не только страны с ядерным оружием, но и государства, которые могут атаковать в информационном и экономическом пространстве. Впрочем, Скиннер отметила, что «главным испытанием» для США станут развивающиеся страны, которые присоединились или могут присоединиться к ядерному клубу.

Ранее аналитики CSIS представили исследование, рассказывающее об увеличении влияния России в Европе. По мнению авторов доклада, международные санкции не мешают Москве улучшать свои связи с ЕС. В качестве одного из примеров, что инвестиции российских компаний в Австрии, Италии и Нидерландах выросли с €13,2 млрд в 2007-м до €96 млрд в 2017 году.​​

Теги: Госдеп США, страны, ядерное оружие
Материалы по теме
Трамп предложил направить $500 млн на борьбу с «пагубным влиянием России»
Политика
Помпео заявил о желании США вывести Венесуэлу из-под влияния России
Политика
«Бухарестская девятка» заявила о геополитической роли Крымского моста
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter