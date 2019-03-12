Аналитики из CSIS увидели усиление влияния России в Европе

Международные санкции против России не помешали Москве нарастить влияние в некоторых странах Европы, считают авторы доклада «Стратегия Кремля-2»

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

В исследовании, которое провели аналитики вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), а также болгарского Центра изучения демократии, авторы на примере нескольких стран показывают, как Россия наращивает свое влияние в Европе. Указывается, что инвестиции российских компаний в Австрии, Италии и Нидерландах выросли с €13,2 млрд в 2007-м до €96 млрд в 2017 году.

Так, в случае с Австрией немаловажную роль играет давнее сотрудничество «Газпрома» и местной газовой компании OMV. Следствием этого аналитики называют тот факт, что австрийские политики активно поддерживают проект «Северный поток-2».

В Нидерландах российские активы составили 13% от ВВП страны. При этом авторы доклада признают, что нередко целью открытия там компаний служит попытка уйти от налогов.

«Недооцененным элементом влияния Москвы является выход европейских компаний на российский рынок», — утверждают авторы доклада, приводя в пример Pirelli, Fiat, Unilever, Raiffeisen. По их мнению, инвестирующие в Россию фирмы заставляют правительства своих стран смягчать политику в отношении Москвы.