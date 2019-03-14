Синоптики пообещали потепление в Москве в начале следующей недели

Температура в столице в начале следующей недели будет доходить до плюс 8 градусов, сообщила РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«На следующей неделе рост температуры произойдет постепенно. Погоду будет определять очень глубокий циклон: он будет проходить по северу европейской России, и, если бы не было снега, температура была бы более высокой, поскольку при прохождении воздуха через заснеженную территорию часть тепла будет тратиться на таяние снега», — сказала Позднякова.

По ее словам, дневная температура в Московском регионе будет в пределах плюс 5–8 градусов, среднесуточная — в районе плюс 2–3 градусов. Она отметила, что это выше климатической нормы на 4–5 градусов. «С учетом того, что удлиняется теплый период, потепление ожидается в 20 числах марта», — добавила Позднякова.

Ранее в центре погоды «Фобос» говорили РБК, что во второй половине текущей недели температура воздуха в Москве начнет повышаться. Так, 15–17 марта температура в Москве днем составит от плюс 2 градусов до плюс 7 градусов.