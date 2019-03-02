В Гидрометцентре назвали сроки схода снега в Подмосковье

Снег в столичном регионе сойдет не раньше конца марта — начала апреля. Об этом РБК сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в лесах снег задержится еще на неделю. «Если плотность снега в начале марта около и больше нормы, то прихода ранней весны ожидать не следует», — пояснил Вильфанд.

При этом научный руководитель Гидрометцентра подчеркнул, что речь идет о Подмосковье, а не о Москве как таковой, поскольку на улицах города снег уберут.

Ранее Вильфанд говорил, что сход снежного покрова в столице происходит обычно в первой декаде апреля, а для конца марта характерен переход среднесуточной температуры в плюсовые значения. По его словам, подъема среднесуточной температуры до 15 градусов тепла следует ожидать не ранее второй половины апреля.