Синоптики пообещали потепление в Москве в конце недели

Синоптики пообещали потепление в Москве в конце недели

Во второй половине текущей недели температура воздуха в Москве начнет повышаться, сообщили РБК в центре погоды «Фобос».

В пятницу, 15 марта, будет облачно и ветрено, возможны осадки в виде мокрого снега и дождя, заявил сотрудник «Фобоса». 15, 16 и 17 марта по ночам в столице ожидается около нуля градусов, а днем — от плюс 2 градусов до плюс 7 градусов.

При этом первая половина недели, по словам сотрудника центра, «пройдет под знаком возвращения зимы». 12, 13 и 14 марта в Москве будет облачно с прояснениями, ночью ожидается от минус 5 градусов до минус 10 градусов, а днем — около нуля.

Ранее Гидрометцентр предупредил, что 11 марта порывы ветра в столице достигнут 17 м/с. 10 марта в Москве и области из-за сильного ветра объявили желтый уровень погодной опасности.



