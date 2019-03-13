Синоптики назвали сроки схода снега в Москве

Снег в центре Москвы сойдет в третьей декаде марта, заявила РБК главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

По ее словам, в городе наблюдается разный уровень снега. «Где-то есть сугробы выше человеческого роста, и растают они только к маю. Рядом с нашей станцией на ВДНХ слой снега составлял 23 см, на Балчуге это 17 см, в Тушино — 35 см. В центре снег сойдет раньше всего, думаю, что к третьей декаде марта», — сообщила Макарова.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Елены Волосюк, к настоящему моменту высота снежного покрова на треть ниже, чем обычно в середине марта. «Обычно у нас снег в Москве полностью сходит в середине апреля, но с учетом того, что на сегодняшний день высота снежного покрова примерно на треть ниже того, что обычно бывает в середине марта, есть надежда, что в первых числах апреля мы со снегом распростимся», — сказала Волосюк. Она добавила, что во второй половине марта температурный режим ожидается теплее обычного.

Пресс-служба комплекса городского хозяйства сообщила РБК, что после зимы уборкой снега в Москве занимаются 200 вакуумно-подметальных машин (пылесосов) с применением систем увлажнения.

По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, в городе ведутся работы по пропуску талых вод, а также по ворошению снега для его таяния. «Завершается вывоз снега с мест временного складирования, которые были организованы в городе в период мощных январских снегопадов», — добавил Бирюков.