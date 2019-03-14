Российский «Гурвинек» выйдет в широкий прокат

Мультфильм «Гурвинек. Волшебная игра» вернется в широкий прокат 16 марта, говорится в сообщении представителя прокатчика мультфильма MVK Виталия Гиззатуллина, поступившем в РБК.

Отмечается, что сеансы «Гурвинека» начали появляться в расписании федеральных и региональных киносетей. Гендиректор MVK Павел Смирнов поблагодарил кинотеатры, поддержавшие мультфильм в первые выходные проката. По словам Смирнова, тогда мультфильм посмотрели 80 тыс. зрителей.

Гендиректор сети «Киномакс» Дмитрий Нартов, а также представитель объединенной сети «Синема Парк» и «Формула кино», подтвердили РБК, что в кинотеатрах сетей с 16 марта будут показывать эту анимационную ленту.

РБК запросил комментарий сети «Каро».