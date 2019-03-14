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Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Общество ,  
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Российский «Гурвинек» выйдет в широкий прокат

Мультфильм «Гурвинек. Волшебная игра» вернется в широкий прокат 16 марта, говорится в сообщении представителя прокатчика мультфильма MVK Виталия Гиззатуллина, поступившем в РБК.

Отмечается, что сеансы «Гурвинека» начали появляться в расписании федеральных и региональных киносетей. Гендиректор MVK Павел Смирнов поблагодарил кинотеатры, поддержавшие мультфильм в первые выходные проката. По словам Смирнова, тогда мультфильм посмотрели 80 тыс. зрителей.

Гендиректор сети «Киномакс» Дмитрий Нартов, а также представитель объединенной сети «Синема Парк» и «Формула кино», подтвердили РБК, что в кинотеатрах сетей с 16 марта будут показывать эту анимационную ленту.

РБК запросил комментарий сети «Каро».

Технологии и медиа
Старт показа «Королевского корги» сдвинут из-за российского «Гурвинека»

В начале марта Минкультуры России предложило компании «Вольгафильм» — прокатчику бельгийской анимационной ленты «Королевский корги» — перенести премьеру мультфильма на другую дату. Премьера была намечена на 7 марта, ведомство предложило альтернативные даты — 21 марта или 4 апреля. На 7 марта была запланирована премьера «Гурвинека», который сняли Россия, Чехия и Бельгия. Ассоциация владельцев кинотеатров заявила о «недопустимости раздвижек релизов». «Королевский корги» так и не получил прокатное удостоверение на 7 марта, «Вольгафильм» решила запросить его на 21 марта.

В результате крупнейшие сети России — «Синема стар», «Каро» и «Киномакс» — ​ отказались показывать российский мультфильм, из-за чего в первые выходные он собрал 15 млн руб. Глава департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова обвинила в провале «Гурвинека» продюсеров фильма, которые поставили его на даты, где уже есть «два крупных, фанатских, ожидаемых западных релиза».

Теги: Минкультуры, мультфильм, прокатное удостоверение
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Старт показа «Королевского корги» сдвинут из-за российского «Гурвинека»
Технологии и медиа
Минкультуры предложило перенести премьеру мультфильма «Королевский корги»
Технологии и медиа
В Минкультуры обвинили продюсеров российского «Гурвинека» в провале ленты
Общество
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