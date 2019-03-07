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Старт показа «Королевского корги» сдвинут из-за российского «Гурвинека»
Минкультуры отказалось выдать компании «Вольга» удостоверение на прокат бельгийского мультфильма с 7 марта: на эту же дату был назначен релиз российского «Гурвинека». «Вольга» заявила о «порочной практике» на рынке
Фото: кинокомпания «Вольга»

Компания «Вольга», которая занимается прокатом бельгийского анимационного фильма «Королевский корги» в России, намерена запросить прокатное удостоверение для картины на 21 марта. Открытое письмо «Вольги» опубликовало издание Cinemaplex.

Премьера фильма была запланирована на 7 марта, однако за несколько дней до этого Минкультуры отказалось выдать прокатное удостоверение и предложило сдвинуть старт показа на другую дату. Это объяснялось тем, что 7 марта в прокат выходит российский мультфильм «Гурвинек. Волшебная игра». Согласно постановлению правительства в премьере зарубежной картины на конкретную дату можно отказать, если на тот же день запланирован старт показа аналогичного отечественного проекта.

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«К огромному сожалению, несмотря на все приложенные профессиональным кинотеатральным сообществом усилия, анимационная комедия «Королевский корги» пока так и не получила прокатного удостоверения с датой релиза 7 марта», — говорится в письме компании «Вольга». Там отметили, что пытались найти способ поменять «порочную практику, сложившуюся на нашем столь непростом рынке».

В «Вольге» уточнили, что планируют повторно подать документы для получения прокатного удостоверения на ближайшую дату, которую предложило Минкультуры — 21 марта.

Мультфильм «Гурвинек. Волшебная игра» снят Россией, Чехией и Бельгией. Дистрибьютор картины — компания «Мульт в кино». Лента получила прокатное удостоверение в мае прошлого года. Ранее глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин заявил ТАСС, что крупнейшие российские частные кинотеатры отменят показ «Гурвинека», если Минкультуры не выдаст «Королевскому корги» прокатное удостоверение на 7 марта.

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​«Вольга» планировала выпустить в прокат фильм «Королевский корги» во время праздников, когда посещаемость кинотеатров показывает резкий рост. Так, например, в прошлом году в период с 8 по 14 марта кино посетили 5,3 млн человек, а за неделю до и на неделе после — 3,9 млн и 3,2 млн человек соответственно.

Это не первый случай, когда Министерство культуры сдвигает релиз проектов, которые представляет «Вольга». В январе 2018 года ведомство за день до премьеры перенесло старт проката картины «Приключения Паддингтона 2». Решение объяснялось тем, что дата релиза совпала «с датой, зафиксированной в ранее выданном прокатном удостоверении на иной фильм». В том же году было перенесено начало проката мультфильма «Распрекрасный принц», так как оно совпало с премьерой российского «Садко».

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Министр культуры Владимир Мединский после ситуации с фильмом «Королевский корги» заявил, что прокатчик «действует как-то странно». «Это всего-нав​сего третий подобный случай, и третий раз это один и тот же прокатчик — компания «Вольга», что, на мой взгляд, говорит об отсутствии у нее профессионализма в деле проката», — заявил глава ведомства.

Автор: Маргарита Девяткина
Теги: кинопрокат, кинопрокатчик, Минкультуры
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