Старт показа «Королевского корги» сдвинут из-за российского «Гурвинека»

Минкультуры отказалось выдать компании «Вольга» удостоверение на прокат бельгийского мультфильма с 7 марта: на эту же дату был назначен релиз российского «Гурвинека». «Вольга» заявила о «порочной практике» на рынке

Фото: кинокомпания «Вольга»

Компания «Вольга», которая занимается прокатом бельгийского анимационного фильма «Королевский корги» в России, намерена запросить прокатное удостоверение для картины на 21 марта. Открытое письмо «Вольги» опубликовало издание Cinemaplex.

Премьера фильма была запланирована на 7 марта, однако за несколько дней до этого Минкультуры отказалось выдать прокатное удостоверение и предложило сдвинуть старт показа на другую дату. Это объяснялось тем, что 7 марта в прокат выходит российский мультфильм «Гурвинек. Волшебная игра». Согласно постановлению правительства в премьере зарубежной картины на конкретную дату можно отказать, если на тот же день запланирован старт показа аналогичного отечественного проекта.

«К огромному сожалению, несмотря на все приложенные профессиональным кинотеатральным сообществом усилия, анимационная комедия «Королевский корги» пока так и не получила прокатного удостоверения с датой релиза 7 марта», — говорится в письме компании «Вольга». Там отметили, что пытались найти способ поменять «порочную практику, сложившуюся на нашем столь непростом рынке».

В «Вольге» уточнили, что планируют повторно подать документы для получения прокатного удостоверения на ближайшую дату, которую предложило Минкультуры — 21 марта.