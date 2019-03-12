В Минкультуры обвинили продюсеров российского «Гурвинека» в провале ленты

Бойкот российского мультфильма «Гурвинек. Волшебная игра» со стороны крупнейших киносетей, которые отказались показывать картину, — вина продюсеров фильма. Об этом говорится в поступившем в РБК заявлении главы департамента кинематографии Минкультуры Ольги Любимовой.

Речь идет об отказе Ассоциации владельцев кинотеатров и киносетей «Синема стар», «Каро» и «Киномакс», которые контролируют около 60% продаж кинобилетов, показывать российский мультфильм. Из-за этого картина в первые выходные после премьеры собрала 15 млн руб., хотя профильный журнал «Бюллетень кинопрокатчика» предполагал, что мультфильм соберет не менее 25 млн руб. Такие действия стали ответом кинотеатров на решение Минкультуры перенести премьеру бельгийского мультфильма «Королевский корги», так как картина должны была выйти в один день с «Гурвинеком» — 7 марта.

«Кинотеатры устроили «Гурвинеку» темную. И это стало не частью продуманной рекламной компании этого релиза, не изощренным пиаром, а настоящим, классическим провалом», — заявила Любимова. Она пояснила, что Минкульт в течение месяца просил стороны конфликта прийти к компромиссу, который в итоге найден не был.

«Прокат «Гурвинека» — это пример того, как делать не нужно. Сама идея встать на даты, где уже есть два крупных фанатских, ожидаемых западных релиза, уже вызывает массу вопросов», — подчеркнула чиновница Минкультуры. Впрочем, она сообщила и о «ложке меда» в этой ситуации. По мнению Любимовой, такие кризисы доказывают, что отрасль активно развивается — ​«все бьются за российского зрителя».