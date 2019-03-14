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Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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В ОНК сообщили о переводе Цеповяза из следственного изолятора Хабаровска

Член «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз покинул следственный изолятор Хабаровска для перевода в колонию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Общественной наблюдательной комиссии Хабаровского края Викторию Макарчук.

«УФСИН выдало нам справку, что его не спрятали от нас, а действительно там нет. […] Написали, что из СИЗО убыл для отбытия наказания, но куда, не написали», — сказала Макарчук.

Адвокат Цеповяза Роман Боков сообщил РБК, что пока не обладает информацией, что осужденный покинул следственный изолятор.

В пресс-службе УФСИН по Хабаровскому краю сообщили РБК, что по состоянию на 14 марта Цеповяз не содержится в СИЗО-1. Там также уточнили, что в соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом России, информацию о месте отбывания наказания заключенного администрация учреждения предоставляет его родственнику не позднее 10 дней со дня прибытия.

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В феврале агентства со ссылкой на источники сообщили, что Цеповяза перевели из колонии в Амурской области в СИЗО в Хабаровске для проведения следственных действий. При этом адвокат Цеповяза Эльбрус Муртазов не подтвердил РБК перевод его подзащитного в Хабаровск.

В ноябре 2013 года Цеповяза признали виновным в совершении преступлений в составе банды, которая действовала в станице Кущевской в 1998–2010 годах. Его приговорили к 19 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Осенью 2018 года в интернете появились снимки, демонстрирующие, как Цеповяз в колонии жарит шашлыки, а также ест икру и крабов. Позднее в Сети также опубликовали фото, на которых осужденный отдыхает в компании других людей в беседке. Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной отмечал, что к Цеповязу должны были применяться особые меры, однако его незаконно перевели на облегченные условия. Против сотрудников исправительного учреждения возбудили дела о превышении должностных полномочий.

Теги: Вячеслав Цеповяз, СИЗО, колония
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