В ОНК сообщили о переводе Цеповяза из следственного изолятора Хабаровска

Член «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз покинул следственный изолятор Хабаровска для перевода в колонию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Общественной наблюдательной комиссии Хабаровского края Викторию Макарчук.

«УФСИН выдало нам справку, что его не спрятали от нас, а действительно там нет. […] Написали, что из СИЗО убыл для отбытия наказания, но куда, не написали», — сказала Макарчук.

Адвокат Цеповяза Роман Боков сообщил РБК, что пока не обладает информацией, что осужденный покинул следственный изолятор.

В пресс-службе УФСИН по Хабаровскому краю сообщили РБК, что по состоянию на 14 марта Цеповяз не содержится в СИЗО-1. Там также уточнили, что в соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом России, информацию о месте отбывания наказания заключенного администрация учреждения предоставляет его родственнику не позднее 10 дней со дня прибытия.