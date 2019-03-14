Сжегших пять верблюдов шаманов оштрафовали на 3 тыс. руб.

Россельхознадзор оштрафовал бурятских шаманов, организовавших обряд с жертвоприношением пяти верблюдов. Об этом сообщил заместитель верховного шамана России Артур Цыбиков на пресс-конференции в Иркутске, передает «Интерфакс».

«Мы без согласования с ветслужбой перевезли верблюдов (в Иркутскую область). Выплатили за это штраф Россельхознадзору — 3 тыс. руб.», — сказал Цыбиков. Он также уточнил, что претензий со стороны прокуратуры и МВД организация пока не получала.

В феврале прокуратура Ангарска начала проверку после того, как в Сети появилось видео, на котором байкальские шаманы из организации «Хухэ Мунхэ Тэнгэри» («Вечно синее небо») принесли в жертву пять верблюдов. По их словам, цель ритуала — «укрепление России и ее народов».

Прокуратура направила материалы проверки в полицию, чтобы там рассмотрели вопрос о возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с животными (ст. 245 УК). На этой неделе надзорное ведомство сообщило, что полиция решила не возбуждать уголовное дело по причине отсутствия состава преступления. Прокуратура с данным решением согласилась.