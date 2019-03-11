Полиция отказалась возбудить дело из-за сожжения верблюдов в Ангарске

Полиция отказалась возбуждать уголовное дело по факту жертвоприношения верблюдов в Ангарске. Об этом «РИА Новости» сообщила представитель прокуратуры Иркутской области Ирина Щербакова.

«Полиция в возбуждении уголовного дела по ст. 245 УК (жестокое обращение с животными) отказала по причине отсутствия состава преступления. Прокуратура с данным решением согласилась», — сказала она.

Прокуратура Ангарска в феврале начала проверку после того, как кадры жертвоприношения появились в Сети. На них байкальские шаманы из организации «Хухэ Мунхэ Тэнгэри» («Вечно синее небо») принесли в жертву пять верблюдов. Целью стало «укрепление России и ее народов».

Замруководителя верховного шамана Артур Цыбиков пояснял, что он приобрел верблюдов у заводчика, который сам предложил купить их для ритуала. Заводчик обосновал это тем, что во время весеннего гона животные станут агрессивными и «многих придется забить».