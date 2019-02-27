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Прокуратура Ангарска потребовала возбудить дело из-за сожжения верблюдов

Прокуратура Ангарска направила в полицию для возбуждения уголовного дела материалы проверки по факту ритуального сожжения верблюдов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Иркутской области.

«Материалы проверки отправили в УМВД России по Ангарскому городскому округу для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с животными», — сказали в ведомстве.

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Ранее в феврале, после того как в интернете появилось видео, на котором байкальские шаманы из организации «Хухэ Мунхэ Тэнгэри» («Вечно синее небо») принесли в жертву пять верблюдов, прокуратура Ангарска начала проверку.

Обряд проводил заместитель верховного шамана России Артур Цыбиков. По его словам, ритуал был совершен «с уважением к животному», а верблюды были приобретены у заводчика, который собирался их забить в связи со скорым началом весеннего гона, так как в этот период животные становятся агрессивными. По словам организаторов обряда, ритуал был проведен «на укрепление России и ее народов» в нелегкое время.

Теги: Ангарск, жертвы, животные
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