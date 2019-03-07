Волгоградский депутат извинился за слова о пенсионерах-тунеядцах

Депутат Волгоградской областной думы от «Единой России» Гасан Набиев попросил прощения за свои слова о том, что маленькие пенсии получают «алкаши» и «тунеядцы». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу партии.

«Я прошу прощения у всех, кого совершенно справедливо возмутило мое неточное высказывание по поводу пенсий», — отметил он.

Набиев подчеркнул, что он привел в качестве примера работников своего предприятия, что «было некорректно». По его словам, сегодня из-за того, что в России функционирует прежняя пенсионная система, те, кто работал мало, получают почти такую же по размеру пенсию, что и те, кто работал не покладая рук.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Горняков также принес извинения от фракции за высказывания Набиева.