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Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook и Instagram

В работе Facebook и Instagram произошел сбой, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Проблемы в работе соцсетей наблюдаются в США, Франции, Германии, Великобритании, Бразилии, Колумбии, Индии, Сингапуре и других странах. На сбои в Instagram также пожаловались жители Москвы и Петербурга.

По данным сервиса, в Facebook наблюдаются проблемы с лентой новостей (33%) и входом в аккаунт (30%). О полном прекращении работы приложения сообщили 35% пользователей.

Пользователи Instagram в основном жалуются на неполадки с лентой новостей (52%), входом в аккаунт (31%) и работой сайта (15%).

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Сервис указывает, что ранее сбой в работе Instagram произошел 4 марта, в работе Facebook — 12 марта.

В начале декабря 2018 года в работе Facebook произошел глобальный сбой. Пользователей выбрасывало из аккаунта, а обратно зайти они не могли. Также возникали проблемы с сайтом и загрузкой изображений.

Теги: Instagram, Facebook, сбой
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