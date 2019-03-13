Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook и Instagram

Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook и Instagram

В работе Facebook и Instagram произошел сбой, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Проблемы в работе соцсетей наблюдаются в США, Франции, Германии, Великобритании, Бразилии, Колумбии, Индии, Сингапуре и других странах. На сбои в Instagram также пожаловались жители Москвы и Петербурга.

По данным сервиса, в Facebook наблюдаются проблемы с лентой новостей (33%) и входом в аккаунт (30%). О полном прекращении работы приложения сообщили 35% пользователей.

Пользователи Instagram в основном жалуются на неполадки с лентой новостей (52%), входом в аккаунт (31%) и работой сайта (15%).