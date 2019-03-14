Ямайка приостановила эксплуатацию Boeing 737 MAX после крушения в Эфиопии

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,40 -0,24 EUR Бирж. 74,10 0,05 Brent 67,28 0,42% USD Нал. 66,08 65,03 EUR Нал. 74,79 73,60 USD ЦБ 65,59 -0,18 EUR ЦБ 74,02 -0,04 EUR/USD 1,1330 0,0040 BTC/USD Бирж. 3 955,60 6,40 IMOEX 2 470,61 0,10% RTSI 1 189,14 0,49% DJIA 25 702,89 0,58% Nasdaq 7 643,41 0,69%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Facebook $210 (+20,91%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Facebook $210 (+20,91%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 65,59 (-0,18) Quote, 13 мар, 13:16
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 74,02 (-0,04) Quote, 13 мар, 13:16
Ямайка приостановила эксплуатацию Boeing 737 MAX после крушения в Эфиопии Экономика, 05:14 Умер гоночный директор «Формулы-1» Чарли Уайтинг Общество, 04:31 Наркобарон Коротышка подал в суд на бывшего президента Мексики Политика, 04:27 Власти Венесуэлы сообщили о полном восстановлении работы электросетей Политика, 03:51 СМИ сообщили о требовании Швеции выслать российского дипломата Политика, 03:22 МТС закрыла сделку по продаже АФК «Система» своей доли в Ozon Бизнес, 03:18 СМИ сообщили о продаже РФПИ доли «дочки» группы ОНЭКСИМ Бизнес, 02:40 СМИ узнали о планах Пентагона испытать ракету сразу после выхода из ДРСМД Политика, 02:25 В работе мессенджера WhatsApp произошел сбой Технологии и медиа, 01:59 Volkswagen в ближайшие пять лет сократит до 7000 сотрудников Бизнес, 01:33 NASA допустило смену ракеты для программы повторной высадки на Луну Технологии и медиа, 01:11 «Ливерпуль» выбил «Баварию» из Лиги чемпионов Спорт, 01:02 Трамп ответил на сообщения о появлении двойника Меланьи Политика, 01:01 Саакашвили пообещал помочь народу Украины «отстоять награбленное» Политика, 00:25
Экономика ,  
0 
Ямайка приостановила эксплуатацию Boeing 737 MAX после крушения в Эфиопии

Управление гражданской авиации Ямайки временно прекратило эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном в Twitter.

«Использование указанной модели (самолета) будет временно ограничено на территории Ямайки, в ее воздушном пространстве, включая полеты из страны и в страну», — говорится в заявлении компании.

Накануне президент США Дональд Трамп приказал запретить полеты Boeing 737 MAX после двух авиакатастроф с самолетами компании, произошедших за пять месяцев. В частности, в октябре 2018 года разбился MAX 8 индонезийской Lion Air. В результате погибли все 189 человек, находившиеся на борту лайнера. 10 марта потерпел крушение самолет такой же модели, принадлежавший авиакомпании Ethiopian Airlines. Жертвами стали 157 человек.

Корпорация Boeing заявила, что «решила рекомендовать Федеральному управлению гражданской авиации США временную приостановку полетов всего глобального флота 737 MAX, состоящего из 371 самолета». Компания поддержала это решение. Запрет на полеты будет сохраняться до результатов расследования крушения самолета в Эфиопии.

Полеты этих самолетов — 737 MAX 8 и 737 MAX 9 — юыли приостановлены в ряде стран мира, включая государства Европейского союза. В России самолеты этой модели эксплуатирует только авиакомпания S7, ранее она приостановила использование таких лайнеров.

Теги: Ямайка, Boeing 737, приостановка полетов, Эфиопия
Материалы по теме
«Победа» объявила конкурс на техобслуживание 20 Boeing 737 MAX
Бизнес
Smartwings изменила рейсы двух Boeing 737 MAX из-за запрета в ЕС
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter