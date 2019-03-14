Ямайка приостановила эксплуатацию Boeing 737 MAX после крушения в Эфиопии

Управление гражданской авиации Ямайки временно прекратило эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном в Twitter.

«Использование указанной модели (самолета) будет временно ограничено на территории Ямайки, в ее воздушном пространстве, включая полеты из страны и в страну», — говорится в заявлении компании.

Накануне президент США Дональд Трамп приказал запретить полеты Boeing 737 MAX после двух авиакатастроф с самолетами компании, произошедших за пять месяцев. В частности, в октябре 2018 года разбился MAX 8 индонезийской Lion Air. В результате погибли все 189 человек, находившиеся на борту лайнера. 10 марта потерпел крушение самолет такой же модели, принадлежавший авиакомпании Ethiopian Airlines. Жертвами стали 157 человек.

Корпорация Boeing заявила, что «решила рекомендовать Федеральному управлению гражданской авиации США временную приостановку полетов всего глобального флота 737 MAX, состоящего из 371 самолета». Компания поддержала это решение. Запрет на полеты будет сохраняться до результатов расследования крушения самолета в Эфиопии.

Полеты этих самолетов — 737 MAX 8 и 737 MAX 9 — юыли приостановлены в ряде стран мира, включая государства Европейского союза. В России самолеты этой модели эксплуатирует только авиакомпания S7, ранее она приостановила использование таких лайнеров.