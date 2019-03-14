Саакашвили пообещал помочь народу Украины «отстоять награбленное»

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обвинил действующую украинскую власть в воровстве и заявил, что приедет помогать народу Украины «отстоять награбленное». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Вы не хотите, чтобы вам мешали воровать, вы уже довели Украину до состояния самой бедной страны в Европе, может хватит кормить людей вашими сказками, и пора начать паковать чемоданы. Ваше позорное пребывание у власти заканчивается, и я вернусь помогать народу Украины наверстать упущенное время, в том числе не дать вашему хозяину вывезти награбленное и вернуть все, что украдено», — отметил Саакашвили.

Он также выразил уверенность, что пограничники пропустят его на территорию Украины. Накануне политик в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявлял о намерении вернуться на Украину 1 апреля.

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян. комментируя заявление Саакашвили, отметил, что пограничники не намерены пропускать его на территорию Украины.

«Данное лицо (Саакашвили. — ред.) не является гражданином Украины, и нет оснований для его въезда на Украину до 2021 года», — приводит слова Слободяна издание «Укринформ».

В июле 2017 Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства из-за того, что тот указал в анкете недостоверную информацию. Саакашвили смог вернуться на Украину, однако в феврале 2018 года его задержали в Киеве и выдворили из страны.

​Саакашвили получил украинский паспорт 29 мая 2015 года указом президента Украины Петра Порошенко. В декабре того же года указом президента Грузии ​Георгия Маргвелашвили его лишили грузинского гражданства в связи с получением паспорта иностранного государства. В августе того же года бывший глава Одесской администрации сказал, что возвратится на Украину, когда Порошенко покинет занимаемый пост, а ему самому вернут украинское гражданство.

Саакашвили возглавлял Одесскую государственную администрацию в 2015-2016 годах. Он ушел в отставку, объяснив это несогласием с действиями киевских властей, после чего создал собственную партию «Рух (Движение) новых сил».













