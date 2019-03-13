Командир экипажа МКС сообщил о «небольшой неисправности» ракеты «Союз-ФГ»

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,41 -0,23 EUR Бирж. 73,96 -0,10 Brent 67,28 0,42% USD Нал. 66,21 65,01 EUR Нал. 74,78 73,58 USD ЦБ 65,59 -0,18 EUR ЦБ 74,02 -0,04 EUR/USD 1,1303 0,0013 BTC/USD Бирж. 3 947,11 -6,96 IMOEX 2 470,61 0,10% RTSI 1 189,14 0,49% DJIA 25 730,73 0,69% Nasdaq 7 658,94 0,89%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Facebook $210 (+20,93%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Facebook $210 (+20,93%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 65,59 (-0,18) Quote, 13:16
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 74,02 (-0,04) Quote, 13:16
Мартен Фуркад показал худший результат за карьеру на ЧМ по биатлону Спорт, 20:15 Минобороны отчиталось об авиаударе по складу боевиков в сирийском Идлибе Политика, 20:01 Кадыров прокомментировал законопроекты США против России Политика, 20:00 Суд отправил Пола Манафорта в тюрьму почти на семь лет Политика, 19:45 «Победа» объявила конкурс на техобслуживание 20 Boeing 737 MAX Бизнес, 19:27 Посольство Франции подтвердило гибель российского лыжника в Альпах Общество, 19:22 Минфин установил исторический рекорд по размещению госдолга Финансы, 19:17 Командир экипажа МКС сообщил о «небольшой неисправности» ракеты «Союз-ФГ» Технологии и медиа, 19:11 В Пентагоне похвалили военную модернизацию в России Политика, 19:07 Киркоров опроверг сообщения о «заказе» Галкиным его убийства Общество, 19:06 Четырехкратный чемпион России Ковтун пропустит ЧМ по фигурному катанию Спорт, 19:03 Прах Этуша захоронили на Новодевичьем кладбище с воинскими почестями Общество, 18:51 Самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево из-за треснувшего стекла Общество, 18:48 Forbes назвал богатейших российских холостяков Бизнес, 18:44
Технологии и медиа ,  
0 
Командир экипажа МКС сообщил о «небольшой неисправности» ракеты «Союз-ФГ»

На Байконуре устранили неисправность ракеты ​«Союз-ФГ», которая отправит к Международной космической станции (МСК) корабль ​«Союз МС-12». Об этом сообщил космонавт ​Алексей Овчинин, передает «РИА Новости».

«Да, была небольшая неисправность, ее заменили, заменили весь тракт», — сказал он.

Ранее источник агентства сообщал, что в среду, 13 марта, пришлось повторить испытания ракеты «Союз-ФГ» из-за проблем во время предстартовой проверки. Другой собеседник отмечал, что после испытаний заменили два прибора с отклонениями.

Технологии и медиа
«Роскосмос» объявил о планах запустить к МКС семь кораблей в 2019 году

В феврале при запуске египетского спутника Egyptsat-A с Байконура разгонный блок «Фрегат» отклонился от орбиты на 57–60 км. Причиной стал недолив окислителя из-за неправильной настройки датчиков. После этого в «Роскосмосе» рассказали о планах установить камеры видеонаблюдения на месте заправки ракет на космодроме.

На Байконуре 14 марта состоится запуск корабля «Союз МС-12», который отправится к МКС. «Роскосмос» утвердил составы основного и дублирующего экипажей корабля. В первый вошли космонавт и командир Алексей Овчинин, а также астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кук.

Теги: «Союз-ФГ», «Байконур»
Материалы по теме
Впервые в истории в открытый космос выйдет женский экипаж
Технологии и медиа
Запуск спутников OneWeb на ракете «Союз» перенесли на 27 февраля
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter