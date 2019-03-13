Командир экипажа МКС сообщил о «небольшой неисправности» ракеты «Союз-ФГ»

На Байконуре устранили неисправность ракеты ​«Союз-ФГ», которая отправит к Международной космической станции (МСК) корабль ​«Союз МС-12». Об этом сообщил космонавт ​Алексей Овчинин, передает «РИА Новости».

«Да, была небольшая неисправность, ее заменили, заменили весь тракт», — сказал он.

Ранее источник агентства сообщал, что в среду, 13 марта, пришлось повторить испытания ракеты «Союз-ФГ» из-за проблем во время предстартовой проверки. Другой собеседник отмечал, что после испытаний заменили два прибора с отклонениями.

В феврале при запуске египетского спутника Egyptsat-A с Байконура разгонный блок «Фрегат» отклонился от орбиты на 57–60 км. Причиной стал недолив окислителя из-за неправильной настройки датчиков. После этого в «Роскосмосе» рассказали о планах установить камеры видеонаблюдения на месте заправки ракет на космодроме.