В «Роскосмосе» заявили о планах поставить камеры на месте заправки ракет

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,94 0,04 EUR Бирж. 74,88 -0,13 Brent 65,46 -0,98% USD Нал. 66,35 65,83 EUR Нал. 75,41 74,76 USD ЦБ 65,81 -0,08 EUR ЦБ 74,80 -0,16 EUR/USD 1,1364 -0,0012 BTC/USD Бирж. 3 919,20 6,10 IMOEX 2 478,01 -0,29% RTSI 1 187,35 -0,08% DJIA 26 026,32 0,43% Nasdaq 7 595,35 0,83%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 2 марта
USD ЦБ: 65,81 (-0,08) Quote, 01 мар, 12:37
Курс евро на 2 марта
EUR ЦБ: 74,8 (-0,16) Quote, 01 мар, 12:37
Трамп поздравил SpaceX с запуском к МКС новейшего корабля Dragon-2 Политика, 06:46 В «Роскосмосе» заявили о планах поставить камеры на месте заправки ракет Технологии и медиа, 06:04 Сын жертвы отравления в Эймсбери написал письмо Путину Политика, 05:49 Глава Vale ушел во временную отставку после прорыва дамбы в Бразилии Бизнес, 05:22 Украинские националисты провели марш и выступили против Порошенко Политика, 04:48 Власти США начали расследование двух за неделю смертельных ДТП c Tesla Технологии и медиа, 04:40 Министр обороны Венесуэлы пошутил по поводу американских санкций Политика, 04:17 Автомобилистов предупредили о снегопаде в Москве Общество, 03:41 США и Южная Корея договорились прекратить совместные военные учения Политика, 03:04 В Черногории тысячи людей вышли на протест против президента страны Политика, 02:53 SANA заявило о применении белого фосфора при авиаударе коалиции в Сирии Политика, 02:21 СК и прокуратура начали проверку после выезда самолета за ВПП в Пулково Общество, 01:41 Трамп засомневался в «блестящих экономических перспективах» КНДР Политика, 01:37 В Норвегии подняли на поверхность затонувший в ноябре фрегат Общество, 01:24
Технологии и медиа ,  
0 
В «Роскосмосе» заявили о планах поставить камеры на месте заправки ракет

Место заправки ракет «Союз» на космодроме Байконур оборудуют камерами видеонаблюдения из-за нештатной ситуации с запуском египетского спутника. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на «Роскосмос».

«Все необходимые места оборудуют», — сказали в госкорпорации.

21 февраля при запуске египетского спутника Egyptsat-A с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б» на Байконуре зафиксировали погрешности. Источники «РИА Новости» и ТАСС сообщали, что разгонный блок «Фрегат» отклонился от орбиты на 57-60 км.

Технологии и медиа
Запуск спутников OneWeb на ракете «Союз» перенесли на 27 февраля

Собеседник «РИА Новости» отмечал, что причиной оказался недолив окислителя, который произошел из-за неправильной настройки датчиков на Байконуре. «Фрегат» смог скорректировать орбиту благодаря запасу топлива и своей интеллектуальной системе.

В связи с внештатной ситуацией также был отложен старт ракеты «Союз-РТ» с космодрома Куру, расположенного во Французской Гвиане. Она должна была вывести на орбиту спутники OneWeb. Глава компании Грег Уайлер рассказал, что после проблем на Байконуре необходимо изучить больше данных, прежде чем запускать спутники. Старт перенесли на 27 февраля.

Теги: «Роскосмос», «Байконур», топливо
Материалы по теме
«Роскосмос» сообщил о погрешностях при запуске египетского спутника
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter