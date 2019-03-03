В «Роскосмосе» заявили о планах поставить камеры на месте заправки ракет

В «Роскосмосе» заявили о планах поставить камеры на месте заправки ракет

Место заправки ракет «Союз» на космодроме Байконур оборудуют камерами видеонаблюдения из-за нештатной ситуации с запуском египетского спутника. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на «Роскосмос».

«Все необходимые места оборудуют», — сказали в госкорпорации.

21 февраля при запуске египетского спутника Egyptsat-A с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б» на Байконуре зафиксировали погрешности. Источники «РИА Новости» и ТАСС сообщали, что разгонный блок «Фрегат» отклонился от орбиты на 57-60 км.

Собеседник «РИА Новости» отмечал, что причиной оказался недолив окислителя, который произошел из-за неправильной настройки датчиков на Байконуре. «Фрегат» смог скорректировать орбиту благодаря запасу топлива и своей интеллектуальной системе.