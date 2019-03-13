Полиция Испании не нашла признаков насильственной смерти Спиваковского

Испанские правоохранители не нашли признаков насильственной смерти экс-гендиректора гостиничного комплекса «Космос» и бывшего председателя совета директоров «Интуриста» Арнольда Спиваковского. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представительство Национальной полиции в Малаге.

«Вчера в доме был найден мертвым человек, чья личность была установлена — это Арнольд Спиваковский», — сказали в полиции, добавив, что внешних признаков насилия нет. В службе оказания экстренной медпомощи Андалусии говорили, что тело мужчины по имени Арнольд обнаружили в доме в Марбелье.

Накануне о смерти Спиваковского сообщила в Instagram певица Лолита. Ранее он был ее гражданским мужем.

В сентябре 2017 года Гражданская гвардия Испании провела операцию «Олигарх», в ходе которой задержала 11 россиян, подозреваемых в связях с солнцевской и измайловской ОПГ, а также в в отмывании €30 млн через испанские компании — футбольный клуб «Марбелья», Agua Sierra de Mijas и гольф-клуб Dama de Noche. В их числе был Арнольд Спиваковский, который в то время был менеджером АФК «Система». В пресс-службе АФК «Система» РБК пояснили, что ​​Спиваковский является сотрудником группы — работает в подразделении холдинга Segezha Group, деревообрабатывающем предприятии Сокольский ДОК.