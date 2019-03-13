Суд обязал «Новую газету» выплатить Якунину 40 тыс. руб.

Басманный суд Москвы взыскал с «Новой газеты» 40 тыс. руб. в пользу бывшего главы ОАО «РЖД» Владимира Якунина по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщила РБК пресс-секретарь суда Юнона Царева.

«Суд признал несоответствующими действительности сведения, распространенные в одной из публикаций газеты, и обязал издание удалить статью и опубликовать опровержение на сайте, а также заплатить 40 тыс. руб. в качестве моральной компенсации», — сообщила она.

Как сообщил РБК сам Якунин, полученную компенсацию он направит на благотворительность. «Решение суда защищает мое имя и признает нашу правоту. Собственные средства и сумму присужденной мне компенсации, как и планировал, направлю на благотворительные цели. А именно на поддержку программ обучения молодых журналистов факультета телевидения МГУ», — заметил он.

В начале февраля стало известно, что Якунин заключил с «Новой газетой» мировое соглашение по одной из двух оспариваемых статей. По словам пресс-секретаря издания Надежды Прусенковой, газета пообещала удалить все формулировки, в которых упоминается возможная связь сына Якунина с убийством следователя Евгении Шишкиной, и не будет выплачивать компенсацию.