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Общество ,  
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Суд обязал «Новую газету» выплатить Якунину 40 тыс. руб.

Басманный суд Москвы взыскал с «Новой газеты» 40 тыс. руб. в пользу бывшего главы ОАО «РЖД» Владимира Якунина по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщила РБК пресс-секретарь суда Юнона Царева.

«Суд признал несоответствующими действительности сведения, распространенные в одной из публикаций газеты, и обязал издание удалить статью и опубликовать опровержение на сайте, а также заплатить 40 тыс. руб. в качестве моральной компенсации», — сообщила она.

Как сообщил РБК сам Якунин, полученную компенсацию он направит на благотворительность. «Решение суда защищает мое имя и признает нашу правоту. Собственные средства и сумму присужденной мне компенсации, как и планировал, направлю на благотворительные цели. А именно на поддержку программ обучения молодых журналистов факультета телевидения МГУ», — заметил он.

В начале февраля стало известно, что Якунин заключил с «Новой газетой» мировое соглашение по одной из двух оспариваемых статей. По словам пресс-секретаря издания Надежды Прусенковой, газета пообещала удалить все формулировки, в которых упоминается возможная связь сына Якунина с убийством следователя Евгении Шишкиной, и не будет выплачивать компенсацию.

Общество
Якунин заключил мировое соглашение с «Новой газетой»

Якунин подал иск о защите деловой репутации к «Новой газете» в ноябре. В обращении указывалось, что в двух материалах издания содержатся сведения, «которые не соответствуют действительности и носят оскорбительный характер». Представитель Якунина отмечал, что от газеты потребовали удалить статьи, опубликовать опровержение и выплатить компенсацию в размере 2 млн руб. В декабре иск к изданию также подал сын Якунина Андрей. Его претензии касались статьи об убийстве Шишкиной, в которой издание указывало, что преступление может быть связано с коррупцией в РЖД при продаже билетов на поезда.

Крупнейшие иски к СМИ
В 2005 году Альфа-банк подал иск о защите деловой репутации к издательскому дому «Коммерсантъ». За заметку «Банковский кризис выходит на улицу» он потребовал компенсацию в размере 320,7 млн руб. В статье рассказывалось о вкладчиках, испытавших трудности с получением наличных со своих счетов. Суд частично удовлетворил иск банка, назначив компенсацию в 10,9 млн руб., которую издательский дом выплатил.

В 2009 году туристическая фирма «Планета» подала иск на сумму более 300 млн руб. к тележурналисту Аркадию Мамонтову и ВГТРК после выпуска передачи «Специальный репортер», в которой говорилось, что гендиректор компании Виталий Ансеров якобы вовлечен в организацию детского секс-туризма. Суд отказал «Планете» в удовлетворении иска, все ее апелляционные жалобы были отклонены.

​ЗАО «СУ-155» в 2009 году пыталось отсудить у радиостанции «Бизнес FM» и ее сайта компенсацию в сумме 300 млн руб. за распространение информации о том, что компания прекратила свое существование, а также о нецелевом использовании компанией 17 млрд руб., выделенных государством на жилищные проекты для военнослужащих. Суд первой инстанции частично удовлетворил требования строительной компании, присудив ей компенсацию убытков в размере 19,6 млн руб.

В 2011–2012 году Дэвид Бекхэм судился с журналом In Touch Weekly после публикации о том, что футболист имел связь с проституткой по имени Ничи. Бекхэм пытался отсудить у издания $25 млн (порядка 750 млн руб. по тому курсу), однако его иск был отклонен.

Первая леди США Мелания Трамп в сентябре 2016 года подала иск к британской газете Daily Mail. Поводом послужила статья, в которой содержалось указание на то, что Мелания Трамп работала в эскорт-сервисе в Словении и Нью-Йорке. Сумма иска составляет рекордные $150 млн.

Теги: Владимир Якунин, иск в суд, «Новая газета»
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Якунин подал в суд на «Новую газету»
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